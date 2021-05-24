«Акт державного тероризму». Які країни і як відреагували на захоплення Протасевича в Мінську

Дії Лукашенка є «нагадуванням про нелегітимність влади, яка претендує на керування в Мінську»

У неділю стало відомо, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюсу через повідомлення про вибухівку на борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря підняли винищувачі МіГ-29.У Мінську ж білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту цього літака.

На сайті Flightradar24 видно, що лайнер здійснив розворот у бік Мінська незадовго до перетину білорусько-литовської кордонів.

Фото Flightradar24

Телеграм-канал «Пул Першого», який є близьким до адміністрації Олександра Лукашенка, повідомив, що ситуація з літаком була на контролі глави держави. Так, згідно з повідомленням, за дорученням головнокомандуючого для супроводу пасажирського літака в небо було піднято винищувач. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що після отримання інформації про наявність в повітряному просторі країни літака з можливим мінуванням чергові сили ППО були приведені в готовність номер один, а повітряне судно, на борту якого, за рзними даними, від 120 до 171 пасажирів, в аеропорт Мінська супроводжував винищувач МіГ-29.

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич у коментарі ВВС звертає увагу на те, що рейс FR4978 був змушений повернути назад під загрозою винищувача, коли до Вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин польоту (73 км), а до литовського кордону - всього 30 км. Експерт зазначає, що пілоти попередніх рейсів завжди починали зниження з крейсерського ешелону за 177 кілометрів до Вільнюса, але в цей раз пілоти йшли в сторону Литви без зниження і скидання швидкості і повернули назад всього за дві хвилини до перетину литовського кордону. На думку Лукашевича, це означає, що льотчики фактично йшли від переслідував їх винищувача.

Сам Протасевич перед вильотом повідомляв про те, що в аеропорту Афін за ним стежили. У свою чергу лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

Світ обурився діями білоруського диктатора Олександра Лукашенка. США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія засуджують перехоплення літака Афіни-Вільнюс компанії Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Вже оприлюднена відповідна спільна заява голів комітетів з міжнародних відносин в законодавчих органах восьми країн.

«Використання винищувачів для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства на маршруті між двома країнами НАТО і ЄС. Цей безрозсудний вчинок піддав серйозній небезпеці пасажирів і екіпаж», – зазначається у заяві.

Дії адміністрації Олександра Лукашенка, вважають автори, є «нагадуванням про нелегітимність влади, яка претендує на керування в Мінську».

Польща вимагає від ЄС негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення літака. Також Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича. А генсек НАТО виступив за міжнародне розслідування інциденту в Мінську.

Литва

Одразу після приземлення літака у Вільнюсі литовські правоохоронні органи почали опитувати усіх пасажирів, аби встановити, що саме сталося на борту під час польоту.

Президент Литви Гітанас Науседа виступив із вимогою до білоруських правоохоронців звільнити Протасевича, а також закликав міжнародні співдружності відреагувати на інцидент.

«Я закликаю НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку становить для міжнародної цивільної авіації режим в Білорусі, – заявив лідер Литви. - Міжнародне співтовариство має вжити негайних заходів до того, щоб таке не повторилося».

Науседа пообіцяв також обговорити ситуацію, що склалася на саміті ЄС в понеділок. Він також підкреслив, що літак був перенаправлений в Мінськ і посаджений там примусово. У свою чергу литовські урядовці за кілька годин після інциденту заявили, що будуть добиватися закриття повітряного простору Білорусі для міжнародних рейсів.

Греція

«Греція рішуче засуджує акт державного авіапіратства і призвів до вимушеної посадки Ryanair FR 4978, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, в Мінську», - йдеться в заяві грецького МЗС.

За даними відомства, з 171 пасажира на борту літака 11 - громадяни Греції.

«Акт, який поставив під загрозу життя всіх пасажирів, є неприпустимим», - заявили МЗС Греції.

Велика Британія

Глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії Домінік Рааб попередив, що подібні дії білоруської влади потягнуть за собою серйозні наслідки.

Польща

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав дії білоруської влади «актом державного тероризму».

«Я рішуче засуджую затримання Романа Протасевича білоруською владою після захоплення пасажирського літака компанії Ryanair. Це недостойний акт державного тероризму», - написав він у себе в Twitter.

Моравецький також підтримав ініціативу президента Литви обговорити інцидент на саміті ЄС і вже звернувся до голови Європейської ради з пропозицією обговорити введення негайних санкції щодо Білорусі.

Європейська співдружність

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен закликала покарати винних у примусовій посадці літака Ryanair у Мінську.

«Обурливе і протизаконне поводження буде мати наслідки. Відповідальні повинні бути покарані", - написала голова Єврокомісії в Twitter.

Баренд Лейц, прес-секретар глави Євроради Шарля Мішеля, підкреслив, що наслідки інциденту з літаком Ryanair і можливі санкції щодо білоруських властей будуть обговорюватися на відкривається в понеділок в Брюсселі саміті ЄС.

На саміті також йтиметься про відносини з Росією: Євросоюз має намір «засудити незаконні і провокаційні дії Росії проти ЄС».

Єврокомісії та главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю доручено підготувати доповідь про стан відносин ЄС і Росії до червневого саміту Євросоюзу - відповідно до п'ятьма принципами, згідно з якими поліпшення відносин Європи та Москви можливо лише у випадку, якщо Росія буде виконувати Мінські угоди по врегулюванню на сході України.

Сполучені Штати

США засудили вимушену посадку літака Ryanair і подальше зняття з борта і арешт Протасевича.

«Ми вимагаємо його негайного звільнення», - йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

Блінкен також назвав інцидент «шокуючим актом, вчиненим режимом Лукашенка», а також наголосив, що такі дії «поставили під загрозу життя більше 120 пасажирів, в тому числі громадян США».

«Ми ретельно координуємо нашу відповідь з партнерами, включаючи ЄС і офіційних осіб з Литви та Греції», - додав Блінкен.

У свою чергу Посол США в Білорусі Джулі Фішер назвала в Twitter фальсифікацію загрози про бомбу і наказ на виліт бойовим літакам «огидною».

«Все заради того, щоб заарештувати опозиційного журналіста», - підкреслила вона.

НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг назвав інцидент «серйозним і небезпечним».

Amnesty International

«Безсумнівно, білоруська влада використовувала хибну загрозу вибуху і винищувач МіГ, аби змусити приземлитися літак, який здійснював рейс з однієї країни Європейського союзу до іншої, причому це було зроблено з очевидною метою - затримати критично налаштованого журналіста, який виїхав з країни, і якого вони дуже хотіли змусити замовкнути», - йдеться в заяві Amnesty International, що назвала посадку літака і затримання Романа Протасевича в Мінську «актом повітряного піратства».

ICAO

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) заявила про свою стурбованість примусовою посадкою літака Ryanair. На думку представників організації, це є порушенням Чиказької конвенції, що встановлює основні принципи роботи міжнародної авіації.

Організація повідомила, що очікує офіційну інформацію про те, що трапилося від держав і служб, що так чи інакше були залучені до інциденту.

Наталія Сокирчук, «Главком»