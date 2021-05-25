Любиш Лукашенка – люби і СІЗО: вже час відправити Медведчука і 70% ОПЗЖ за ґрати
Якщо Кива так просить «нейтралізувати противника, що несе загрозу національній безпеці»...
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Самое смешное, что депутаты от ОПЗЖ, которые еще вчера жаловались на политические репрессии и преследования, теперь радостно приветствуют расправу над журналистом в Беларуси.
Ну раз Кива так просит «нейтрализацию противника несущего угрозу национальной безопасности» пора уже отправлять на нары его шефа Медведчука. А за ним и 70% фракции ОПЗЖ (там почти каждого есть за что закрывать).
Правила простые. Любишь Лукашенко – люби и СИЗО.
Джерело: блог Дениса Казанського