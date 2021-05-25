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    Думки вголос

    Любиш Лукашенка – люби і СІЗО: вже час відправити Медведчука і 70% ОПЗЖ за ґрати

    Любиш Лукашенка – люби і СІЗО: вже час відправити Медведчука і 70% ОПЗЖ за ґрати

    Якщо Кива так просить «нейтралізувати противника, що несе загрозу національній безпеці»...

    Мовою оригіналу

    Самое смешное, что депутаты от ОПЗЖ, которые еще вчера жаловались на политические репрессии и преследования, теперь радостно приветствуют расправу над журналистом в Беларуси.

    Ну раз Кива так просит «нейтрализацию противника несущего угрозу национальной безопасности» пора уже отправлять на нары его шефа Медведчука. А за ним и 70% фракции ОПЗЖ (там почти каждого есть за что закрывать).

    Правила простые. Любишь Лукашенко – люби и СИЗО.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Віктор Медведчук Олександр Лукашенко СІЗО Ілля Кива
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    Любиш Лукашенка – люби і СІЗО: вже час відправити Медведчука і 70% ОПЗЖ за ґрати