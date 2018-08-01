Ремонт купола Ради потягнув на 7 млн грн: скло привезено з Польщі



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Фото: Главком Ремонт купола Верховної Ради

У Верховній Раді розповіли, як триває ремонт купола

Основна частина робіт з ремонту куполу будівлі Верховної Ради України буде завершена до початку пленарних засідань у вересні. Про це повідомив головний фахівець відділу організації будівництва управління справами ВР Віктора Яремчука, який відповідає за проведення реставраційних робіт, повідомляє прес-служба парламенту.

Яремчук зазначив, що «ремонт куполу не проводився вже 45 років - про це свідчить навіть напис зварювальним пристроєм на сталевому листі кровлі – «1973 рік»».

Ремонт було заплановано ще у 2013 році, але планам не довелося відбутися через відповідні політичні події в Україні.

За результатом проведеної процедури відкритих торгів у травні-червні поточного року на закупівлі та виконання необхідних робіт переможцем визначено вітчизняну фірму ТОВ «Будівельно-реставраційна фірма «Відродження», яка має досвід реставраційних робіт і працювала на Маріїнському палаці, та укладено відповідний договір. Загальна ціна договору складає 7 млн грн, що менше від експертної оцінки на півмільйона грн, повідомив Яремчук. Відповідно до умов укладеного договору, роботи повинні бути виконані не пізніше 10 грудня 2018 року. Робота була розпочата у червні, ще до закінчення восьмої сесії.

До початку пленарних засідань буде повністю замінено скло, очищені та пофарбовані металеві конструкції.

Зараз купол Верховної Ради накрито синьою плівкою для захисту від дощів і вітру. Сталеві конструкції вже очищені від бруду, іржі та старої фарби. Більше половини старого армованого скла знято. Залізний каркас, до якого кріпитимуть нове покриття, ретельно обробляють захистом від корозії.

Купол складається з восьми великих секторів, вкритих новими скляними армованими віконцями. Усі матеріали постачає фірма-підрядник, зокрема, скло привезене з Польщі. Відповідно до технологічного процесу, великі прямокутні листи за індивідуальними кресленнями розрізають на окремі трапецієвидні частини. Між собою сектори скріплені дерев’яним опорядженням, яке гнучко реагує на розширення та звуження металевої конструкції під час температурних коливань.

Представники фірми працюють 24 години у три зміни по 20 чоловік для прискорення процесу. Загалом же задіяно до 100 працівників разом з розробниками проекту, економістами та деревообробниками. Заважає лише спека – металеві конструкції розігріті до 50 градусів. Крім того, серед складнощів – велика кількість ручної роботи, складна прирізка скла, режимний характер об’єкту.

За словами представника підрядної організації ТОВ будівельно-реставраційна фірма «Відродження» Андрія Жилинського, старе армоване скло, що покривало площу понад 600 кв. м, зношене більш, ніж на 85%. «Іноді шибки кришилися буквально від дотику працівників. Однак життю парламентаріїв це не загрожувало. Адже завдяки особливості цього матеріалу скло лише тріскалося, а не розсипалося», - зазначив він.

Український парламент було побудовано за проектом архітектора Володимира Заболотного. Почали зводити ще в 1936 році, а завершили – влітку 1939-го. Пізніше, коли приміщення вже здали, в 1940 році, Заболотного удостоїли Державної премії та призначили головним архітектором Києва.

Нагадаємо, 27 червня стартували роботи з реставрації купола будівлі Верховної Ради України.

Раніше повідомлялося, що ремонт планується завершити до початку сесійних засідань і на роботи піде близько 7,5 млн грн. Тобто реставраційні роботи виконуватимуться у період канікул народних депутатів - з 15 липня по 24 серпня.

Дивіться фоторепортаж «Главкома», як ремонтують купол.



