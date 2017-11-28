Ремонт траси Дрогобич-Самбір: суміш кладуть прямо зверху льоду

Користувачі обурені необґрунтованим витрачанням грошей

Одіозну трасу «Дрогобич-Самбір» на Львівщині, яку вже прозвали дорогою смерті через її аварійний стан, намагаються відремонтувати. Як саме це відбувається, стало відомо з відео, що було оприлюднене у мережі Facebook у групі «Дрогобиччина на трибуні». На відео видно, що дорожні служби підсипають трасу якоюсь сумішшю, причому



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Користувачі обурені необґрунтованим витрачанням грошей

Одіозну трасу «Дрогобич-Самбір» на Львівщині, яку вже прозвали дорогою смерті через її аварійний стан, намагаються відремонтувати. Як саме це відбувається, стало відомо з відео, що було оприлюднене у мережі Facebook у групі «Дрогобиччина на трибуні».

На відео видно, що дорожні служби підсипають трасу якоюсь сумішшю, причому це робиться не зважаючи на погодні умови – мороз та шар снігу з льодом на трасі.

У коментарях до відео користувачі обурені таким витрачанням грошей і просять втрутитися у ситуацію прем’єра Володимира Гройсмана та міністра інфраструктури Володимира Омеляна.