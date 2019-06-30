Reuters: главою Єврокомісії ймовірно стане соціал-демократ з Нідерландів



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Франс Тіммерманс може очолити Єврокомісію

Нового голову Єврокомісії повинні затвердити до осені

Нідерландський політик соціал-демократ Франс Тіммерманс ймовірно стане наступним главою Єврокомісії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

«Схоже, що Тіммерманс стане президентом Єврокомісії», — йдеться в повідомленні.

Раніше з гонки за пост глави ЄК вибув колишній фаворит, член Християнсько-соціального союзу німець Манфред Вебер. Саме після цього значно збільшилися шанси на перемогу у голландця Тіммерманса.

Водночас, країни Вишеградської групи виступають проти його кандидатури. Крім того, проти призначення Тіммерманса виступає уряд Італії.

Раніше лідери Євросоюзу не змогли дійти згоди при виборі нового глави Єврокомісії.

Нового голову Єврокомісії повинні затвердити до осені, процедура проходить в два етапи: кандидата повинні схвалити лідери як мінімум 21 з 28 країн ЄС і підтримати більшість депутатів Європарламенту (376 з 751).