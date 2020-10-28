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    Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжено до кінця року

    документ
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    Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжено до кінця року
    Фото: Львівська міська рада

    Цей режим запровадили ще у березні 2020 року через епідемію Covid-19

    В Україні режим надзвичайної ситуації діятиме до кінця поточного року, тобто до 31 грудня 2020-го. Його запровадили через пандемію коронавірусу, яка зачепила й Україну.

    Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 28 жовтня. 

    Зауважимо, що режим запровадили ще у березні 2020 року через епідемію Covid-19. Тепер його вирішили продовжити через істотне погіршення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Україні коронавірусної інфекції. 

    «Через продовження терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року», – мовиться у пояснювальній записці.


    У разі виникнення надзвичайного стану, законом передбачається надання відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки й здоров'я громадян повноважень.

    Також під час засідання урядовці закликали компанії переходити на дистанційну роботу.

    Раніше Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, якою вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину і продовжив його дію до кінця поточного року.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      363075
    • Хворіють
      207678
    • Одужали
      148642
    • Померли
      6755

    До слова, в Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

    Зазначимо, що у ВООЗ попередили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже складними.

     

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