Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжено до кінця року

Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжено до кінця рокудокумент
Цей режим запровадили ще у березні 2020 року через епідемію Covid-19
В Україні режим надзвичайної ситуації діятиме до кінця поточного року, тобто до 31 грудня 2020-го. Його запровадили через пандемію коронавірусу, яка зачепила й Україну.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 28 жовтня.
Зауважимо, що режим запровадили ще у березні 2020 року через епідемію Covid-19. Тепер його вирішили продовжити через істотне погіршення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Україні коронавірусної інфекції.
«Через продовження терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року», – мовиться у пояснювальній записці.
У разі виникнення надзвичайного стану, законом передбачається надання відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки й здоров'я громадян повноважень.
Також під час засідання урядовці закликали компанії переходити на дистанційну роботу.
Раніше Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, якою вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину і продовжив його дію до кінця поточного року.
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Всього363075
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Хворіють207678
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Одужали148642
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Померли6755
До слова, в Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.
Зазначимо, що у ВООЗ попередили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже складними.