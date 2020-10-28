Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжено до кінця року документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Львівська міська рада

Цей режим запровадили ще у березні 2020 року через епідемію Covid-19

В Україні режим надзвичайної ситуації діятиме до кінця поточного року, тобто до 31 грудня 2020-го. Його запровадили через пандемію коронавірусу, яка зачепила й Україну.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 28 жовтня.

Зауважимо, що режим запровадили ще у березні 2020 року через епідемію Covid-19. Тепер його вирішили продовжити через істотне погіршення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Україні коронавірусної інфекції.

«Через продовження терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року», – мовиться у пояснювальній записці.

У разі виникнення надзвичайного стану, законом передбачається надання відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки й здоров'я громадян повноважень.

Також під час засідання урядовці закликали компанії переходити на дистанційну роботу.

Раніше Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, якою вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину і продовжив його дію до кінця поточного року.

Коронавірус в Україні

Всього 363075

Хворіють 207678

Одужали 148642

Померли 6755

Копіювати код для вставки

До слова, в Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

Зазначимо, що у ВООЗ попередили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже складними.