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    Уряд закликав компанії переходити на дистанційну роботу

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    Кабмін минулого тижня вирішив перевести засідання уряду в режим онлайн - Уряд закликав компанії переходити на дистанційну роботу
    Кабмін минулого тижня вирішив перевести засідання уряду в режим онлайн

    Шмигаль наголосив, що Україні потрібно щоб створити умови для розірвання епідеміологічного ланцюжка

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає компанії переводити працівників на дистанційну роботу для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Про це голова уряду сказав на черговому засіданні у середу, 28 жовтня.

    «Закликаю українські компанії переходити максимально у формат онлайн, щоб ми створили умови для розірвання епідеміологічного ланцюжка», - сказав Шмигаль.

    Прем’єр нагадав, що минулого тижня Кабінет міністрів вирішив проводити наради та засідання виключно в режимі онлайн у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

    До слова, в Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

    В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

    До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей

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