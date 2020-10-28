Уряд закликав компанії переходити на дистанційну роботу



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Кабмін минулого тижня вирішив перевести засідання уряду в режим онлайн

Шмигаль наголосив, що Україні потрібно щоб створити умови для розірвання епідеміологічного ланцюжка

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає компанії переводити працівників на дистанційну роботу для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Про це голова уряду сказав на черговому засіданні у середу, 28 жовтня.

«Закликаю українські компанії переходити максимально у формат онлайн, щоб ми створили умови для розірвання епідеміологічного ланцюжка», - сказав Шмигаль.

Прем’єр нагадав, що минулого тижня Кабінет міністрів вирішив проводити наради та засідання виключно в режимі онлайн у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

До слова, в Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей