Режисер «Атлантиди» Васянович відмовився від ордена, який йому вручив Зеленський

Автор фільму про перемогу у війні з Росією виступає проти генерування владою кримінальних проваджень щодо більшості кіновиробників

Режисер і продюсер Валентин Васянович відмовився від ордена «За заслуги» 3-го ступеня, указ про вручення якого підписав 9 листопада президент Володимир Зеленський. Своє рішення митець пояснив протестом проти кримінальних проваджень, відкритих щодо українських кіновиробників.

Про це він повідомив LB.ua.

Васянович заявив, що це «не політичне рішення», а радше «цехова солідарність та етика». Режисер каже, що не може прийняти держнагороду, якою його відзначили з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

«Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, котрі створювали українську кіноіндустрію останніми роками», - зазначив режисер.

За його словами, ці «справи» переважно стосуються тих продакшнів, які представляли Україну на міжнародній арені.

«Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує «за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність», а іншою - відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням», - додав він.

Васянович має на увазі кримінальне провадження, згадане у зверненні Держкіно перед другим туром 14-го державного конкурсу кінопроєктів. В ньому агентство просило експертів, оцінюючи проєкти, врахувати інформацію про «наявність незакритих кримінальних проваджень щодо компаній та наявність незавершених та не зданих до Держкіно проєктів у попередніх роках».

Це стосувалося компаній «Трафік філмз», «Лаймове світло», «Артхаус трафік», громадської організації «Молодість» та інших.

Валентин Васянович - кінорежисер, автор ігрових фільмів «Атлантида», «Рівень чорного» та документального «Присмерку», оператор стрічки «Плем'я» Мирослава Слабошпицького. «Атлантида» минулого року перемогла в конкурсній програмі «Горизонти» Венеційського кінофестивалю і цього року висунута Україною на «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм».

Торік «Атлантида» Валентина Васяновича отримала Гран-прі фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival.

Також у листопаді 2019 року фільм «Атлантида» отримав гран-прі на фестивалі в Мінську.

У вересні 2020 року Український оскарівський комітет оголосив, що в Національному відборі на вручення престижної кінопремії «Оскар» братимуть участь три фільми. Перший фільм – «Атлантида».