Хто поїде на «Оскар»? Держкіно обрало три фільми для участі у фінальному відборі



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Лірична комедія «Мої думки тихі» братиме участь у Нацвідборі

Цього року в національному відборі беруть участь 3 фільми й усі вони створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно

Український оскарівський комітет оголосив учасників Національного відбору на вручення престижної кінопремії «Оскар».

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Український оскарівський комітет оголосив, що в Національному відборі братимуть участь три фільми.

Перший фільм – «Атлантида».

Сюжет: події розгортаються у 2025 році. Саме тоді Україна перемогла Росію у війні на Донбасі. Окупована територія держави повертається до її складу. Проте після 11 років військових дій земля Донбасу стає непридатною для життя, нагадує спустошений пустир. Творці стрічки майстерно показали, що і на тлі таких моторошних краєвидів можна зародитися справжнє кохання.

Другий – «Мої думки тихі»

Сюжет: молодий звукорежисер Вадим нарешті отримав шанс покинути Київ та емігрувати до Канади. Проте для цього йому потрібно записати звуки карпатських тварин. Головний герой настільки прагне поїхати з «незручної України», що готовий виконати всі умови. Поїздка могла б бути звичайною роботою для Вадима, якби у мандрівку з ним не вирушила мама.

Третій – «Земля блакитна, ніби апельсин»

Сюжет: у документальному фільмі розповідається про багатодітну сім'ю, яка мешкає в «червоній зоні» Донбасу. Там бойові дії тривають вже шостий рік. У центрі сюжету постає мати Анна, якій щодня доводиться виживати у прифронтовій зоні з чотирма дітьми. Родина екранізує своє життя за складних обставин в аматорській стрічці.

24-го вересня відбудеться пресконференція щодо фільму-кандидата на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» від України. Деталі щодо пресконференції буде оголошено пізніше.

До слова, «Оскар» змінить вимоги до фільмів, які претендуватимуть на премію.

Церемонія нагородження кінопремії «Оскар» вперше за 40 років переноситься на два місяці через пандемію коронавірусу. Вона має відбутися 25 квітня 2021 року.

Раніше американська кіноакадемія заявила, що з 2021 року у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» за «Оскар» будуть боротися рівно десять картин, а не від п’яти до десяти, як зараз.

Нагадаємо, цьогоріч переможцем кінопремії «Оскар» у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм»вперше в історії стали іншомовні «Паразити».