Чи зайдуть кораблі НАТО в Азовське море?



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Президент України Петро Порошенко закликав НАТО скерувати військові кораблі в Азовське море

Наскільки ж реалістично, що країни НАТО відгукнуться на цей заклик?

Нагадаємо, сенат США одноголосно проголосував за резолюцію із засудженням дій Росії в Керченській протоці щодо кораблів українського флоту.

У документі міститься заклик до Москви негайно повернути захоплені кораблі Військово-Морських сил України «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які здійснювали перехід з Одеси (Чорне море) в Маріуполь (Азовське море), і звільнити ув'язнених моряків.

Джерело: Deutsche Welle