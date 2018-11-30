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    Чи зайдуть кораблі НАТО в Азовське море?

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    Чи зайдуть кораблі НАТО в Азовське море?

    Президент України Петро Порошенко закликав НАТО скерувати військові кораблі в Азовське море

    Наскільки ж реалістично, що країни НАТО відгукнуться на цей заклик?

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    Нагадаємо, сенат США одноголосно проголосував за резолюцію із засудженням дій Росії в Керченській протоці щодо кораблів українського флоту.

    У документі міститься заклик до Москви негайно повернути захоплені кораблі Військово-Морських сил України «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які здійснювали перехід з Одеси (Чорне море) в Маріуполь (Азовське море), і звільнити ув'язнених моряків.

    Джерело: Deutsche Welle

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    Петро Порошенко Чорне море НАТО Азовське море
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