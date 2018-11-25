Яценюк виступає за негайну денонсацію угоди про Азовське море



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яценюк відреагував на ескалацію Росією ситуації на Азові

Політик також пропонує Заходу впровадити дієві санкції проти РФ

«У держав НАТО немає іншого варіанту зупинити глобальну дестабілізацію, окрім як впровадити дієві санкції проти Росії. Москву можна й треба нейтралізувати економічним тиском. Щоб запобігти більшій біді», - наголосив лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк у дописі на Facebook 25 листопада після повідомлення про чергову ескалацію на Азові.

«Росія вдається до нових форм агресії в Азовському і Чорному морях. Москву не зупиняє однозначний осуд з боку міжнародного співтовариства. Росіяни відверто нехтують міжнародним морським правом», - наголосив він.

Плани Кремля давно зрозумілі, підкреслив Арсеній Яценюк: «Вони оголосили війну не лише Україні, а й всьому цивілізованому світу».

«Ми повинні негайно денонсувати угоду про Азовське море від 2003 року. Україна не має іншого вибору, окрім як оборонятися від агресора. Стримувати його зброєю. Бити його посиленням санкцій», - наголосив лідер «Народного фронту».

«У держав НАТО немає іншого варіанту зупинити глобальну дестабілізацію, окрім як впровадити ДІЄВІ санкції проти Росії. Москву можна й треба нейтралізувати економічним тиском. Щоб запобігти більшій біді», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.