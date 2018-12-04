Мей розкритикувала Росію за її поведінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британський прем'єр заявила, що Росії потрібно піти на деескалацію ситуації з Україною

Велика Британія виступає за посилення антиросійських санкцій через напад на українські кораблі в Керченській протоці та їхнє затримання. Про це прем'єр-міністр країни Тереза Мей заявила, виступаючи в Палаті громад.

«Ми завжди були в авангарді серед країн ЄС щодо ініціативи посилення санкцій стосовно Росії у зв'язку з її поведінкою. Це частина образу поведінки Росії. Їм треба звільнити ці кораблі і моряків, потрібно піти на деескалацію ситуації», - заявила британський прем'єр.

З аналогічним закликом глава британського уряду виступала і на саміті G20 в Буенос-Айресі. Виступаючи перед світовими лідерами Мей наголосила, що Росія зобов'язана звільнити українських моряків, захоплені кораблі і сприяти деескалації ситуації на Азовському морі і в Керченській протоці.

Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко має намір направити президенту Петру Порошенку і до Ради національної безпеки і оборони лист з пропозицією про санкції щодо окремих юридичних і фізичних осіб РФ через збройну агресію проти кораблів ВМС ЗСУ.

Джерело: 112 Україна