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    Мей розкритикувала Росію за її поведінку

    • Розсилка
    Мей розкритикувала Росію за її поведінку

    Британський прем'єр заявила, що Росії потрібно піти на деескалацію ситуації з Україною

    Велика Британія виступає за посилення антиросійських санкцій через напад на українські кораблі в Керченській протоці та їхнє затримання. Про це прем'єр-міністр країни Тереза Мей заявила, виступаючи в Палаті громад.

    «Ми завжди були в авангарді серед країн ЄС щодо ініціативи посилення санкцій стосовно Росії у зв'язку з її поведінкою. Це частина образу поведінки Росії. Їм треба звільнити ці кораблі і моряків, потрібно піти на деескалацію ситуації», - заявила британський прем'єр.

    З аналогічним закликом глава британського уряду виступала і на саміті G20 в Буенос-Айресі. Виступаючи перед світовими лідерами Мей наголосила, що Росія зобов'язана звільнити українських моряків, захоплені кораблі і сприяти деескалації ситуації на Азовському морі і в Керченській протоці.

    Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко має намір направити президенту Петру Порошенку і до Ради національної безпеки і оборони лист з пропозицією про санкції щодо окремих юридичних і фізичних осіб РФ через збройну агресію проти кораблів ВМС ЗСУ.

    Джерело: 112 Україна

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