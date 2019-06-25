Україна заблокувала автоматичне призначення російського депутата віцепрезидентом ПАРЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Результати голосування у ПАРЄ будуть оголошені у середу, 26 червня, зранку

За квотою РФ, делегація якої заявилася на літню сесію асамблеї, кандидатом у віцепрезиденти ПАРЄ був висунутий Слуцький

Українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Зокрема, Слуцький був висунутий за квотою РФ, делегація якої заявилася на літню сесію асамблеї.

Так, за процедурою, висунуті національними делегаціями кандидати вступають на посаду автоматично, без голосування.

Своєю чергою, якщо кандидатура має заперечення від щонайменше 20 делегатів, тоді призначається таємне голосування.

До того ж з ініціативи української делегації, процедура таємного голосування була порушена відносно Слуцького і розпочнеться у другій половині дня вівторка. Результати будуть оголошені у середу зранку.

Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє Росії повернутися в організацію без виконання зобов’язань.

Міністерство закордонних справ України заявило, що ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і відмовилася від відповідальності за мир у Європі.

Зеленський через пів доби відреагував на скандальні події в ПАРЄ.

Нагадаємо, під будівлею Ради Європи зібрався пікет проти Росії (відео).

Стало відомо, що Україна та Грузія оскаржують повноваження російської делегації у ПАРЄ.