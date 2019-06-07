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    Росія має до 25 червня виконати рішення Морського трибуналу - Денісова

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    Росія має до 25 червня виконати рішення Морського трибуналу - Денісова

    Денісова також висловила сподівання, що всі сторони «рухатимуться у напрямку звільнення всіх громадян, в тому числі наших військовополонених моряків»

    До 25 червня Російська Федерація повинна, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права, звільнити військовополонених моряків.

    Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «Щодо військовополонених - це окрема тема. Є рішення Міжнародного трибуналу, це потрібно Російській Федерації виконати до 25 червня. Я можу повідомити, що процес, слідчі дії відбуваються, зараз проводяться останні експертизи, останні ознайомлення з підсумками і результатами цих експертиз, потім буде закриття за законом РФ цього слідства, потім буде ознайомлення з матеріалами слідства і перехід до судового розгляду», - зазначила вона.

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    Денісова також висловила сподівання, що всі сторони «рухатимуться у напрямку звільнення всіх громадян, в тому числі наших військовополонених моряків».

    Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

    Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

    25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

    Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

    24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

    Джерело: Укрінформ

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