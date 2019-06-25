Скандал у ПАРЄ: Україна відкликає посла при Раді Європи
«Рада Європи втратила українську довіру, прийнявши рішення повернути в ПАРЕ делегацію Російської Федерації»
Міністерство закордонних справ України відкликає посла України при Раді Європи Дмитра Кулебу. Про це повідомляє Павло Клімкін у Facebook.
За словами глави МЗС України, він вдячний української парламентської делегації, яка «виклалася по повній». Однак, він не збирається підштовхувати парламентаріїв до прийняття рішень про формат участі у ПАРЄ.
«Тому припинення участі в ПАРЄ - цілком логічний крок. Але не назавжди, щоб не віддавати СЕ на поталу Росії і її друзям», - заявив Клімкін.
Також він підкреслив, що Рада Європи втратила українську довіру, прийнявши рішення повернути в ПАРЕ делегацію Російської Федерації.
«З лідера зусиль по захисту прав людини організація перетворилася в простого менеджера, причому такого собі», - зазначив глава МЗС. У зв'язку з цим прийнято рішення відкликати посла України при Раді Європи для консультації.
«Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточим разом», - повідомив Павло Клімкін.
Раніше українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.
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