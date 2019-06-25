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    Скандал у ПАРЄ: Україна відкликає посла при Раді Європи

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    Дмитро Кулеба, посол України при Раді Європи&nbsp; - Скандал у ПАРЄ: Україна відкликає посла при Раді Європи
    Дмитро Кулеба, посол України при Раді Європи 

    «Рада Європи втратила українську довіру, прийнявши рішення повернути в ПАРЕ делегацію Російської Федерації»

    Міністерство закордонних справ України відкликає посла України при Раді Європи Дмитра Кулебу. Про це повідомляє Павло Клімкін у Facebook.

    За словами глави МЗС України, він вдячний української парламентської делегації, яка «виклалася по повній». Однак, він не збирається підштовхувати парламентаріїв до прийняття рішень про формат участі у ПАРЄ.

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    «Тому припинення участі в ПАРЄ - цілком логічний крок. Але не назавжди, щоб не віддавати СЕ на поталу Росії і її друзям», - заявив Клімкін.

    Також він підкреслив, що Рада Європи втратила українську довіру, прийнявши рішення повернути в ПАРЕ делегацію Російської Федерації.

    «З лідера зусиль по захисту прав людини організація перетворилася в простого менеджера, причому такого собі», - зазначив глава МЗС. У зв'язку з цим прийнято рішення відкликати посла України при Раді Європи для консультації.

    «Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточим разом», - повідомив Павло Клімкін.

    Раніше українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

    Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє Росії повернутися в організацію без виконання зобов’язань.

    Міністерство закордонних справ України заявило, що ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і відмовилася від відповідальності за мир у Європі.

    Зеленський через пів доби відреагував на скандальні події в ПАРЄ.

    Нагадаємо, під будівлею Ради Європи зібрався пікет проти Росії (відео).

    Стало відомо, що Україна та Грузія оскаржують повноваження російської делегації у ПАРЄ.

     

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