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    Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі

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    <span>Стоянка суден &laquo;Генмол&raquo; у Керчі, де перебували українські військові кораблі, червень 2019 року</span> - Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі
    Стоянка суден «Генмол» у Керчі, де перебували українські військові кораблі, червень 2019 року
    Фото: Крим.Реалії

    У листопаді 2018 року після захоплення українських кораблів російські силовики перемістили їх у Керч

    Українські військові катери «Нікополь» (P176) і «Бердянськ» (U175), а також буксир «Яни Капу» (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» у Керчі, де вони перебували останні місяці.

    Українські кораблі перемістили в невідомому напрямку.

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    Напередодні журналісти Крим.Реалії сфотографували акваторію порту військової частини російської берегової охорони в центрі Керчі і виявили, що українські військові катери, які раніше стояли під маскувальною сіткою біля причальної стінки, відсутні.

    Водночас тут ще був буксир «Яни Капу», захоплений разом з військовими кораблями. Однак, станом на наступний день, вранці 25 червня, буксир на стоянці суден «Генмол» також вже відсутній.

    Украинский военный буксир буксир «Яны Капу» в Керчи, июнь 2019 года

    У пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.

    Украинские военные корабли под маскировочной сетью в Керчи, февраль 2019 года

    У листопаді 2018 року після захоплення українських кораблів російські силовики перемістили їх у Керч.

    Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

    Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ до 25 червня повинна, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права, звільнити військовополонених моряків.

    25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

    Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

    24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.


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