Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі
У листопаді 2018 року після захоплення українських кораблів російські силовики перемістили їх у Керч
Українські військові катери «Нікополь» (P176) і «Бердянськ» (U175), а також буксир «Яни Капу» (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» у Керчі, де вони перебували останні місяці.
Українські кораблі перемістили в невідомому напрямку.
Напередодні журналісти Крим.Реалії сфотографували акваторію порту військової частини російської берегової охорони в центрі Керчі і виявили, що українські військові катери, які раніше стояли під маскувальною сіткою біля причальної стінки, відсутні.
Водночас тут ще був буксир «Яни Капу», захоплений разом з військовими кораблями. Однак, станом на наступний день, вранці 25 червня, буксир на стоянці суден «Генмол» також вже відсутній.
У пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.
У листопаді 2018 року після захоплення українських кораблів російські силовики перемістили їх у Керч.
Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.
Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ до 25 червня повинна, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права, звільнити військовополонених моряків.
Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.
24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.