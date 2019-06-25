Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі



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Стоянка суден «Генмол» у Керчі, де перебували українські військові кораблі, червень 2019 року Фото: Крим.Реалії

У листопаді 2018 року після захоплення українських кораблів російські силовики перемістили їх у Керч

Українські військові катери «Нікополь» (P176) і «Бердянськ» (U175), а також буксир «Яни Капу» (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» у Керчі, де вони перебували останні місяці.

Українські кораблі перемістили в невідомому напрямку.

Напередодні журналісти Крим.Реалії сфотографували акваторію порту військової частини російської берегової охорони в центрі Керчі і виявили, що українські військові катери, які раніше стояли під маскувальною сіткою біля причальної стінки, відсутні.

Водночас тут ще був буксир «Яни Капу», захоплений разом з військовими кораблями. Однак, станом на наступний день, вранці 25 червня, буксир на стоянці суден «Генмол» також вже відсутній.





У пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.





У листопаді 2018 року після захоплення українських кораблів російські силовики перемістили їх у Керч.

Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ до 25 червня повинна, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права, звільнити військовополонених моряків.