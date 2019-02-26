РФ проклала інтернет на спірні із Японією острови



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Російське військове містечко на курильському острові Ітуруп

У РФ заявили, що вартість проекту склала 50,3 млн. доларів

Російська державна компанія «Ростелеком» заявила про те, що вже завершила прокладати швидкісний інтернет до островів Південнокурильської гряди, на які претендує Японія. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Кабель довжиною 815 км було прокладено із Сахаліну. Тепер доступ до швидкого інтернету матимуть чотири міста і села на островах Ітуруп, Кунашир і Шикотан.

У РФ стверджують, що вартість бюджету проекту склала 50,3 млн. доларів.

Реалізація даного проекту може бути іще одним доказом, що Москва не має наміру йти на поступки Японії в рамках переговорів щодо статусу островів.

Раніше повідомлялося, що депутат Державної думи РФ від ЛДПР Сергій Іванов вніс на розгляд нижньої палати російських законодавчих зборів законопроект, який унеможливлює відторгнення Південних Курил від решти території країни.

Як відомо, чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний.

14 листопада 2018 року після зустрічі лідерів Росії і Японії стало відомо про домовленості повернутися до радянсько-японського меморандуму 1956 року, за яким Москва погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів, Хабомаї та Шикотан, після підписання мирного договору.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час відвідин могили свого батька поклявся поставити крапку в переговорах з Російською Федерацією щодо Курильських островів.