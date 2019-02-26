Росія планує витратити на втручання в українські вибори $300 млн



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За словами представника президента в Раді Ірини Луценко, протидіяти цим загрозам мають правоохоронні органи, але тільки спираючись на докази, а не на голослівні заяви

Згідно з даними української розвідки, Росія планує витратити на заходи із втручання у вибори в Україні $300 млн. Про це повідомила представник gрезидента у Верховній Раді Ірина Луценко журналістам в кулуарах парламенту, передає УНН.

«Ми прекрасно знаємо, що Росія буде втручатися не тільки військово – через анексію Криму, через військову агресію, вона буде втручатися і гібридно – в українські вибори. Наша зовнішня розвідка сказала, що близько 300 млн доларів Росія збирається вкинути у вибори через фейки, через втручання, через підкупи, через створення якихось кризових ситуацій, через диверсійні групи, провокації, псевдомайдани», – зазначила нардеп.

За її словами, протидіяти цим загрозам мають правоохоронні органи, але тільки спираючись на докази, а не на голослівні заяви.

Нагадаємо, на Сумщині СБУ заблокувала спробу втручання спецслужб РФ у виборчий процес в Україні.

Силовики на сьогоднішній день проводять більше 30 обшуків у декількох регіонах України за ознаками створення злочинної організації, яка намагалась створити «виборчі піраміди» для впливу на волевиявлення українців.

Як повідомляв «Главком», в СБУ розказали, як спецслужби РФ намагаються втрутитись у вибори через соцмережі українців. СБУ звинуватила у втручанні російське «Агенство Інтернет Досліджень» (так звану «фабрику тролів», яка причетна до втручання у вибори президента в США). Зазначається, що українцям за гроші пропонували надати доступ до рекламного кабінету акаунтів у Facebook та Twitter для нібито просування реклами.

Нагадаємо, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.