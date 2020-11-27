РФ засудила українського політв’язня Марченка до 10 років тюрми

Дружина політв'язня наголосила, що і надалі боротиметься за чоловіка, та звернулася з проханням про допомогу до президента України

У Росії до 10 років позбавлення волі засудили українського політв'язня Олександра Марченка. Російські силовики звинуватили його в «переміщенні продукції військового призначення» і шпигунстві.

Рішення виніс суд у Краснодарі, повідомила у Facebook дружина Марченка Катерина.

«І ніби ми знали, що виправдальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь диво… Навіть не уявляю, які почуття наразі охоплюють Олександра. Знаю тільки одне - він тримається, тому що має неймовірну силу волі», - пише Катерина.

У листі вона наголосила, що і надалі боротиметься за чоловіка, та звернулася з проханням про допомогу до президента України. Також поінформувала про вирок Офіс українського омбудсмена, МЗС України, місії ОБСЄ й ООН та низку посольств міжнародних партнерів України: США, Німеччини, Швейцарії та Польщі.

У коментарі до посту консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський повідомив, що наступного тижня зустрінеться з Олександром Марченком у СІЗО та надасть йому всю можливу підтримку.

«Сподіваюся, мій візит, наші листи, підтримка всієї України додасть йому сил пройти цей жахливий етап у його житті», - зазначив консул.

Історія Марченка наступна. У 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок війни з ремонту автівку він так і не забрав та поїхав. А повернувся лише у 2018-му. Знайомий розповів йому, що його машиною весь цей час користувався якийсь чоловік, який вже втік з міста, і є можливість машину повернути. Марченко ризикнув.

До Донецька Олександр добирався через Росію літаками «Київ - Москва», «Москва - Ростов-на-Дону», а далі перехід з російської сторони на територію, яку контролює «ДНР». З собою віз документи на машину і номерний знак. Вже 17 грудня був в Донецьку.

Наступного дня він написав заяву в так зване «МВС ДНР», об 11 ранку подзвонив дружині й повідомив, що в нього все добре і що він буде їхати на пункт пропуску «Успенка» - це виїзд з непідконтрольної частини Донеччини в Росію. З 13:00 того ж дня Олександр більше не виходив на зв’язок.

За словами його дружини Катерини, Марченка вивезли до РФ. Російські силовики звинуватили його в переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві.