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    У Маріуполі невідомі потрощили два офіси ОПЗЖ

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    В офісах ОПЗЖ побили вікна - У Маріуполі невідомі потрощили два офіси ОПЗЖ
    В офісах ОПЗЖ побили вікна
    Фото: 0629

    Поліція розшукує хуліганів, які облили фасади будівель червоною фарбою

    У Маріуполі невідомі особи за ніч пошкодили два офіси однієї з політичних партій. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом хуліганства.

    Про це повідомляє поліція Донецької області.

    Вранці 23 листопада правоохоронці отримали заяву про пошкодження офісів партії у Центральному та Лівобережному районах. Невідомі розбили вікна та облили стіни будівель речовиною, схожою на червону фарбу.

    Поліція відкрила провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють правопорушників.

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    У Маріуполі невідомі потрощили два офіси ОПЗЖ
    У Маріуполі невідомі потрощили два офіси ОПЗЖ
    У Маріуполі невідомі потрощили два офіси ОПЗЖ
    У Маріуполі невідомі потрощили два офіси ОПЗЖ
    У Маріуполі невідомі потрощили два офіси ОПЗЖ

    За інформацією місцевого видання 0629, невідомі пошкодили офіси проросійської політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Видання також опублікувало фото з пошкодженими приміщеннями.

    До слова, на початку листопада у Маріуполі прикордонники затримали учасницю «референдуму ДНР»За даними слідства, у 2014 році під час «референдуму» жінка здійснювала облік осіб, які брали участь у псевдоголосуванні, видавала бюлетені, а також стежила за процесом «волевиявлення».

    Також нагадаємо, що 25 жовтня під час місцевих виборів в Україні мера Маріуполя переобрали на другий термінВадим Бойченко у 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії «Опозиційний блок» п'ятим номером у списку як безпартійний. У травні 2020 року в Україні з’явилася політична партія «Блок Вадима Бойченка», зареєстрована у Маріуполі.  

     

    Теги: Маріуполь ДНР Донеччина партії поліція Опозиційна платформа — За життя
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