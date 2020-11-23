У Маріуполі невідомі потрощили два офіси ОПЗЖ

Поліція розшукує хуліганів, які облили фасади будівель червоною фарбою

У Маріуполі невідомі особи за ніч пошкодили два офіси однієї з політичних партій. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом хуліганства.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Вранці 23 листопада правоохоронці отримали заяву про пошкодження офісів партії у Центральному та Лівобережному районах. Невідомі розбили вікна та облили стіни будівель речовиною, схожою на червону фарбу.

Поліція відкрила провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють правопорушників.

За інформацією місцевого видання 0629, невідомі пошкодили офіси проросійської політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Видання також опублікувало фото з пошкодженими приміщеннями.

До слова, на початку листопада у Маріуполі прикордонники затримали учасницю «референдуму ДНР». За даними слідства, у 2014 році під час «референдуму» жінка здійснювала облік осіб, які брали участь у псевдоголосуванні, видавала бюлетені, а також стежила за процесом «волевиявлення».

Також нагадаємо, що 25 жовтня під час місцевих виборів в Україні мера Маріуполя переобрали на другий термін. Вадим Бойченко у 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії «Опозиційний блок» п'ятим номером у списку як безпартійний. У травні 2020 року в Україні з’явилася політична партія «Блок Вадима Бойченка», зареєстрована у Маріуполі.