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    На окупованому Донбасі забороняють і вилучають з бібліотек книги українських авторів

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    Книги визнані &laquo;екстремістськими&raquo;, їх видання та розповсюдження на території ОРДО заборонено. - На окупованому Донбасі забороняють і вилучають з бібліотек книги українських авторів
    Книги визнані «екстремістськими», їх видання та розповсюдження на території ОРДО заборонено.

    Зміст книг направлено «на розпалювання національної ворожнечі, що виправдує перевагу і винятковість українців і української мови», - «верховний суд ДНР»

    На території окупованого Донбасу забороняють і вилучають з бібліотек книги українських авторів. Про це йдеться на сайті, так званого «верховного суду ДНР».

    У коментарях «суду» говориться, що зміст даних книг направлено «на розпалювання національної ворожнечі, що виправдує перевагу і винятковість українців і української мови за ознакою ставлення громадян до національної та мовної приналежності».

    У список «засуджених» книг потрапили:

    • Юрій Борець. У вірі БОРОТЬБИ / Передмова В. Кука - К .: Наук. думка, (1993)
    • Трипільське Братство. Записки доброслав'я (віра, вчення и способ життя Самостійної України). Видання друге, доповнене. (2004)
    • Оксана Забужко. Let my people go: 15 текстів про українську революцію. 2-е вид. Випр. - К .: Факт, (2006)
    • Михайло Іванченко. Сурма и меч - Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», (2012)

    Рішенням незаконного «суду» вищевказані книги визнані «екстремістськими», їх видання та розповсюдження на території ОРДО заборонено.

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    Теги: окупанти Донбас ДНР книги ОРДЛО Оксана Забужко
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