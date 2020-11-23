Жителів окупованого Донбасу змушують з’явитися у «військкомати»

Окупанти вимагають при собі мати «паспорт»

Вимога адресована тим, хто має «мобілізаційний припис» або отримає «повістку»

В окупованій частині Донецької області зранку 23 листопада жителі почали отримувати на свої телефони смс з вимогою з’явитися до «військкоматів». Про це повідомляють місцеві жителі проєкту Радіо Донбас.Реалії.

Зазначається, що вимога адресована тим, хто має «мобілізаційний припис» або отримає «повістку».

Окупанти вимагають при собі мати «паспорт».

Раніше російські гібридні сили оголосили про перевірку мобілізаційного резерву підконтрольних їм територій. Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що запасників закличуть на збірні пункти.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків.

Нагадаємо, 19 листопада попри пропозицію української делегації в ТКГ, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН, провести засідання політичної та безпекової підгруп російська сторона відмовилася.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».