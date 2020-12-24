Різдвяна ніч у Ватикані: відео літургії під проводом Папи Франциска

Різдвяне богослужіння традиційно проходить у Базиліці Святого Петра – найбільшій християнській церкві світу

У четвер, 24 грудня, християни західного обряду відзначають Святвечір, а вже 25 грудня віряни святкуватимуть Різдво Христове.

Сьогодні у Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

Різдвяне богослужіння традиційно проходить у Базиліці Святого Петра – найбільшій християнській церкві світу.

Разом з Папою службу відправляли провідні духовні ієрархи Католицької церкви, які молитвою звернулися до всіх вірян світу.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

Єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович розповів, що святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально.