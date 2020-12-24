Євстратій розповів, чому люди більше люблять Новий рік, а не Різдво

За словами Євстратія, Новий рік для вірян набуває іншого сенсу

«Магія» Нового року пояснюється простим психологічним ефектом. Водночас святкування Різдва Христового вимагає щирої розмови з Господом. Про це написав на своїй сторінці в Facebook речник ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря).

«Цікаво спостерігати за тим, як люди, які вважають, що Бога «нема» й «релігія не потрібна» — вітають одне одного з Новим роком і сподіваються, що зміна календарної дати «принесе щастя, радість, успіх» і все таке інше. І це при тому, що експериментальний досвід – на який вони постійно посилаються, як на «царицю доказів», – доводить якраз протилежне: зміна дати в календарі нічого не здатна ні принести, ні забрати», – написав він.

За його словами, «магія» новорічного часу пояснюється простим психологічним ефектом, який кожному відомий: очікування чогось приємного зазвичай приносить більше задоволення, ніж навіть його отримання, бо мрії здатні значно прикрасити буденність.

«Чому ж тоді така зосередженість на Новому році, що навіть Різдво Христове наполегливо в нього перетворюють? Бо Новий рік нічого ні від кого не вимагає. Він «настає» і «приносить» усе ніби сам собою. Хоч переважно в мріях. От про що мріяли рік тому і що приніс 2020-й у порівнянні зі мріями? Водночас справжнє святкування Різдва Христового ставить питання про особистісні стосунки з Тим, Хто народився. Про відповідальність і про дії», – додав він.

За словами Євстратія, Новий рік для вірян набуває іншого сенсу: «Календарна дата стає межею, дійшовши якої дякуємо Богу за всі блага року минулого, просимо прощення за свої гріхи й помилки, просимо Господа благословити рік, що надходить. Бо розуміємо, що не від мрій чи дати у календарі, а від Бога і від нашої згоди з Ним та слідування Його закону залежить успіх, щастя, радість і все добре».

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

Єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович розповів, що святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально.