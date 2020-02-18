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    Бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим – журналіст

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    Бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим – журналіст

    Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року - повідомив Бутусов

    Російські бойовики атакували українські опорні пункти в районі Золотого сьогодні о 5 ранку, на даний момент з 5 години йде безперервний важкий бій із застосуванням всіх видів зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм. Про це у своєму Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. 

    «Противник накриває бойові порядки 72-ї і 93-ї механізованих бригад в районі ділянки розведення Золоте-Орехово-Новотошківка. На одному з опорних пунктів йде ближній бій з російською штурмовою групою. Наша артилерія веде бій, підтягуються резерви. Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року», - йдеться в повідомленні.

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    Раніше штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики обстрілюють українських бійців з мінометів.

    До слова, міністр оборони пояснив, навіщо Україна погоджується на розведення сил на ДонбасіЗа словами міністра, розведення на окремих ділянках не впливає на ситуацію з безпекою в регіоні та не сприяє припиненню війни.

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