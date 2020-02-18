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    Атака бойовиків на Луганщині: є втрати серед військових

    • Розсилка
    Атака бойовиків на Луганщині: є втрати серед військових

    Бої тривають з 5-ї ранку

    Сьогодні зранку, 18 лютого, бойовики атакували позиції українських військ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

    Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

    «Станом на зараз триває бій. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат», — йдеться у повідомленні штабу, опублікованому близько 9 год ранку.

    Бойовик ведуть вогонь по військових із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    «Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь...наноситься вогневе ураження з метою придушення збройної активності (бойовиків — ред.)», — додали у штабі

    Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

    Раніше штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики обстрілюють українських бійців з мінометів.

    До слова, міністр оборони пояснив, навіщо Україна погоджується на розведення сил на ДонбасіЗа словами міністра, розведення на окремих ділянках не впливає на ситуацію з безпекою в регіоні та не сприяє припиненню війни.

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