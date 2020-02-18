Атака бойовиків на Луганщині: є втрати серед військових



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Бої тривають з 5-ї ранку

Сьогодні зранку, 18 лютого, бойовики атакували позиції українських військ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

«Станом на зараз триває бій. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат», — йдеться у повідомленні штабу, опублікованому близько 9 год ранку.

Бойовик ведуть вогонь по військових із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

«Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь...наноситься вогневе ураження з метою придушення збройної активності (бойовиків — ред.)», — додали у штабі

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Раніше штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики обстрілюють українських бійців з мінометів.

До слова, міністр оборони пояснив, навіщо Україна погоджується на розведення сил на Донбасі. За словами міністра, розведення на окремих ділянках не впливає на ситуацію з безпекою в регіоні та не сприяє припиненню війни.