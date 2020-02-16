Секретар РНБО Данілов прибув до Ірану для обговорення «проблемних питань»



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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вшанував пам’ять загиблих в авіакатастрофі українців Фото РНБО

Секретар вшанував пам’ять загиблих в авіакатастрофі українців

У суботу, 15 лютого, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відправився з робочим візитом до Ірану для обговорення «проблемних питань» розслідування катастрофи літака МАУ. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Як зазначається, Данілов прибув до Ісламської Республіки на запрошення Секретаря Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки Іран Алі Шамхані. За попередньою інформацію, український політик перебуватиме в Ірані до понеділка 17 лютого включно.

Окрім цього, сьогодні, 16 лютого, Олексій Данілов разом із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісламській Республіці Іран Сергіем Бурдиляком поклали квіти на місті трагедії українського літака з метою вшанування пам’яті загиблих громадян.

Як повідомлялося, 10 лютого, Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запросив секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова приїхати в Іран для розслідування катастрофи збитого літака МАУ. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану запросив Данілова приїхати в Іран для «спільного розгляду питання».

Нагадаємо, цього тижня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що чорні скриньки літака «МАУ» поки не можуть розшифрувати, але передавати їх іншим країнам ніхто не збирається.

На що глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф відповів, що Тегеран готовий до співпраці з українською стороною під час розслідування обставин цієї авікатастрофи.