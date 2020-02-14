У «Європейській солідарності» відреагували на розслідування щодо Зеленського і секретаря Радбезу РФ в Омані



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Народні депутатки з «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе та Ірина Фриз Фото: europeansolidarity.official

Секретні переговори в Омані з головним силовиком Росії Патрушевим цілком тягнуть на державну зраду, вважають у «Європейській солідарності»

Депутатки з фракції «Європейська Солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фриз та Вікторія Сюмар відреагували на розслідування журналістів програми «Схеми: корупція в деталях», які з'ясували, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат, коли там перебував Зеленський.

Журналісти з’ясували, що російський чиновник прилетів у ніч з 7 на 8 січня тим самим чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доправив президента України з Маската до Києва.

Народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що розслідування «Схем» шокує.

«Хоч журналісти не стверджують, що Зеленський зустрічався в Омані з колишнім головним ФСБшником Росії, а нині очільником Радбезу РФ Патрушевим, але цей висновок напрошується сам собою. Як так сталося, що президент України полетів до Києва літаком, яким до Оману прилетів Патрушев? Невже на весь Оман не знайшлося іншого літака?», - пише депутатка у Facebook.

«Чому президент воюючої держави не побоявся сісти у літак, яким перед цим, видається, скористався державний діяч країни-агресора, ще й одразу після того, як Іран збив наш пасажирський боїнг? Може, тому, що перед цим президент домовився про щось із Патрушевим, і переліт його літаком – теж частина тих домовленостей? Про воду в Крим? Про вибори на Донбасі? Про призначення Єрмака? Про нові точки розведення?», - припускає вона

На думку Клімпуш-Цинцадзе, це серйозні питання, і просто вийти на брифінг з черговими неправдами замало. «Хоча сумніваюся, що Зеленський і його ОПУ зроблять бодай це. За нашими спинами відбулося щось дуже небезпечне? Повторюю: простого пояснення вже замало. Але на що більше можемо розраховувати в умовах, коли в парламентсько-президентській країні не ВРУ, а президент має цілковиту владу?», - резюмує депутатка.

Правохоронні органи України мають відреагувати на інформацію, яку оприлюднили журналісти телепрограми «Схеми» щодо таємної зустрічі в Омані президента Зеленського та секретаря Ради безпеки Росії Патрушева. Про це у Facebook написала депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз. У разі підтвердження викладених журналістами фактів відносно президента Зеленського та керівника його Офісу Єрмака має бути відкрите кримінальне провадження за статтею 111 ККУ «державна зрада», – переконана Фріз.

«Програма «Схеми» оприлюднила матеріал щодо ймовірної таємної зустрічі в Султанаті Оман пана Зеленського з головою Ради безпеки країни-агресора (Російської Федерації), екс-керівником ФСБ РФ Патрушевим Миколою Платоновичем. Її матеріали вказуть на ймовірність вчинення найвищою посадовою особою України кримінального злочину проти національної безпеки, що передбачений статтею 111 ККУ «державна зрада». Водночас, за даними медіа, Державним бюро розслідування відкрито провадження за фактом ймовірної державної зради при спробі надати законності проросійській автономії окупованих територій Донецької та Луганської областей», – зазначає Фріз.

«Відповідно до цього, з урахуванням факту наявності у проваджені ДБР відповідної справи вимагаю долучення матеріалів, що викладені в сюжеті програми «Схеми», до зареєстрованого провадження. У випадку підтвердження фактів, що викладені у сюжеті, вимагаю негайного порушення кримінальної справи за статтею 111 ККУ відносно Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака», – наголошує Фріз.

Інформація, яку оприлюднили журналісти програми «Схеми» про таємні переговори президента Зеленського із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Патрушевим, надто серйозна і приховати її не вдасться. Так прокоментувала оприлюднені факти депутатка з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар.

«Патрушев – це не просто рядовий секретар РНБО. Він – це КДБ. Все життя. Як і Путін. Патрушев очолив ФСБ Росії влітку 1999 року, а вже в грудні 1999 в Москві підірвали будинки, звинуватили чеченців, розв’язали «маленьку війну» і зробили Путіна Президентом», – нагадала Сюмар про роль ймовірного візаві Зеленського на таємних переговорах в Омані.

«Саме тому в Росії часом називають Патрушева ледь не куратором Путіна по лінії КДБ. Його впливи – колосальні. І він точно найпотужніший силовик РФ», – пише Сюмар.

«Утаємничені переговори під соусом чи то «приватного візиту» за версією ОПУ, чи то робочого, але чомусь з поверненням на літаку, яким користувався Патрушев, цілком тягнуть на державну зраду», – припускає Вікторія Сюмар.

«У темі Оману вже було багато брехні. Але щось мені підказує, що деякі спецслужби знають правду. І приховати її не вдасться. Надто в серйозні ігри грає Патрушев. Геополітичні. І вони не подобаються іншим Гравцям. Про всяк випадок – в останньому реченні не про Зеленського», – підсумовує Вікторія Сюмар можливі наслідки скандалу.

Як повідомлялось, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель наголосила, що Зеленський ніколи не зустрічався з Патрушевим і не розмовляв із ним.

Нагадаємо, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману



