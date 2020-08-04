РНБО: за тиждень режиму тиші Україна не понесла бойових втрат



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До запровадження режиму тиші щотижневі втрати військовослужбовців Збройних сил України були двоє-троє загиблих і шість-вісім поранених

Поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру, відзначили в РНБО

У Раді національної безпеки та оборони України заявили, що режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконувався.

«Поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру», - відзначили в прес-службі.

На відміну від попередніх «різдвяного», «хлібного», «шкільного» та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, перемир'я триває вже сьомий день без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат, додали в РНБО.

Збір, накопичення і обробку інформації щодо ситуації в зоні операції Об’єднаних сил забезпечує програмно-апаратний комплекс СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони. Так, за даними СОТА, до оголошення перемир'я щоденні обстріли сягали 16 – 18, переважна більшість з них велась прицільно із застосуванням важкого озброєння – артилерії, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, а також безпілотних літальних апаратів і снайперської зброї.

Щотижневі втрати військовослужбовців Збройних сил України були двоє-троє загиблих і шість-вісім поранених. Аналогічні втрати несли і окупаційні угруповання.

Секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, висловив сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, а будь-яким спробам дискредитації мирних ініціатив, включно з провокаціями на лінії зіткнення, буде дана жорстка відсіч.

«Маємо надію, що припинення вогню стане суттєвим кроком до закінчення війни і повернення наших територій», – відзначив Данілов.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.