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    РНБО: за тиждень режиму тиші Україна не понесла бойових втрат

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    До запровадження режиму тиші&nbsp;щотижневі втрати військовослужбовців Збройних сил України були двоє-троє загиблих і шість-вісім поранених - РНБО: за тиждень режиму тиші Україна не понесла бойових втрат
    До запровадження режиму тиші щотижневі втрати військовослужбовців Збройних сил України були двоє-троє загиблих і шість-вісім поранених

    Поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру, відзначили в РНБО

    У Раді національної безпеки та оборони України заявили, що режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

    Про це повідомляє пресслужба РНБО.

    За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконувався.

    «Поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру», - відзначили в прес-службі.

    На відміну від попередніх «різдвяного», «хлібного», «шкільного» та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, перемир'я триває вже сьомий день без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат, додали в РНБО.

    Збір, накопичення і обробку інформації щодо ситуації в зоні операції Об’єднаних сил забезпечує програмно-апаратний комплекс СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони. Так, за даними СОТА, до оголошення перемир'я щоденні обстріли сягали 16 – 18, переважна більшість з них велась прицільно із застосуванням важкого озброєння – артилерії, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, а також безпілотних літальних апаратів і снайперської зброї.

    Щотижневі втрати військовослужбовців Збройних сил України були двоє-троє загиблих і шість-вісім поранених. Аналогічні втрати несли і окупаційні угруповання.

    Секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, висловив сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, а будь-яким спробам дискредитації мирних ініціатив, включно з провокаціями на лінії зіткнення, буде дана жорстка відсіч.

    «Маємо надію, що припинення вогню стане суттєвим кроком до закінчення війни і повернення наших територій», – відзначив Данілов.

    Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

    До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.

    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ РНБО обстріл військові Україна Операція Об’єднаних сил озброєння Олексій Данілов
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