РНБО збереться 18 червня

Засідання цієї п'ятниці не буде

Востаннє Рада нацбезпеки засідала 4 червня

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що цієї п'ятниці, тобто 11 червня, Рада нацбезпеки та оборони не збиратиметься на засідання. Члени РНБО зустрінуться вже 18 червня.

Про те, коли відбудеться засідання, нардеп розповів на пресконференції. Однак питання, які обговорюватимуть на засіданні, «слуга» не назвав.

«Завжди у п'ятницю. Я думаю, це вже традиція. Але в цю п'ятницю, здається, немає. На наступну (18 червня – ред.) готується», – розповів нардеп.

Востаннє Рада нацбезпеки засідала 4 червня. Тоді Радбез обговорив низку питань:

охорона адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом;

поглиблення інтеграції України в НАТО. Питання розглядали таємно;

видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці;

відправлення українських миротворців у Конго;

законопроєкт про деолігархізацію;

ветерани АТО у санкційному списку

Також відомо, що питання щодо забезпечення українців якісною питною водою не розглядали. Все тому, що президенту Зеленському не сподобалася доповідь і її мають краще підготувати до наступного засідання.

Також нагадаємо, що Україна готує санкції проти іноземців за пропаганду агресії Росії. Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.

Раніше стало відомо ім’я експосадовця РНБО, якого підозрюють у державній зраді. Спецслужби затримали за підозрою у держзраді і роботі на іноземну спецслужбу саме ексспівробітника Адміністрації президента та РНБО Леоніда Пирожкова. При президенті Вікторі Януковичі він займав посаду заввідділу Головного управління з питань міжнародних відносин в Адміністрації президента.