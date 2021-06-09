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    Україна готує санкції проти іноземців за пропаганду агресії Росії

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    Санкційний список повинні винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони - Україна готує санкції проти іноземців за пропаганду агресії Росії
    Санкційний список повинні винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони
    Фото: lb.ua

    Списку осіб і компаній, щодо яких пропонують застосувати санкції, в уряді не навели

    Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.

    Як повідомила 9 червня пресслужба уряду, Кабмін схвалив цю пропозицію за поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і Міністерства культури й інформаційної політики і планує подати її в РНБО протягом трьох днів.

    Санкції пропонують застосувати строком на три роки.

    «Запропонований пакет санкцій до зазначених осіб передбачає блокування користування майном на території нашої держави, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, унеможливлює виведення капіталів за межі території України. Крім того, зупинить виконання економічних і фінансових зобов’язань, припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування, а також унеможливить передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, встановлення ділових, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України», – йдеться в повідомленні.

    Рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, наголосили в Кабміні.

    Списку осіб і компаній, щодо яких пропонують застосувати санкції, в уряді не навели.

    До слова, стало відомо, що Суд ЄС анулював санкції проти Януковича, які втратили чинність.

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    Теги: Кабмін Росія РНБО санкції іноземці агресія Україна
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    Україна готує санкції проти іноземців за пропаганду агресії Росії