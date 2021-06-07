Стало відомо ім’я експосадовця РНБО, якого підозрюють у державній зраді

Леонід Пирожков повідомив, що не чув про підозри у державній зраді

В апараті РНБО Пирожков обіймав посаду заступника керівника служби з питань економічної безпеки

Колишнім посадовцем Ради національної безпеки й оборони, якому в Україні оголосили підозру в державній зраді, виявився Леонід Сергійович Пирожков. Про це пише Obozrevatel з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел видання, спецслужби затримали за підозрою у держзраді і роботі на іноземну спецслужбу саме ексспівробітника Адміністрації президента та РНБО Леоніда Пирожкова. При президенті Вікторі Януковичі він займав посаду заввідділу Головного управління з питань міжнародних відносин в Адміністрації президента.

В апараті РНБО Пирожков обіймав посаду заступника керівника служби з питань економічної безпеки — голови управління з питань економічної та фінансової безпеки.

Останню декларацію Леонід Пирожков подав 25 березня 2021 року.

У власності родини перебувають три квартири, дві земельні ділянки іпаркінг. Також Пирожков задекларував автомобіль BMW X5 2010 року випуску, придбаний за 531,3 тис. грн у 2014 році.

Нагадаємо, сьогодні СБУ повідомила, що ексспівробітнику Адміністрації президента повідомили про підозру у держзраді. За даними слідства, ексчиновник вступив у змову з іноземною спецслужбою, і він повинен був збирати і систематизувати інформацію про стратегічну співпрацю України з ЄС, РФ і Китаєм. 1 червня 2021 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Тим часом видання Depo пише, що сам Леонід Пирожков повідомив, що нічого про все це не чув.

У коментарі ЗМІ Пирожков повідомив, що нічого ні про які підозри не чув, інформацію таку ще не бачив, тому сказати про це наразі нічого не може.

«Ніхто нічого не повідомляв… Новин не бачив», – сказав він.

Водночас Пирожков визнав, що його ім'я все ж таки фігурує у певній справі.

«Справа якась була ще три роки тому… Зараз ще розбираються з цима всіма моментами», – уточнив він.

Про яку саме справу йдеться Пирожков розповідати відмовився.