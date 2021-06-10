Українські чиновники сприяли компанії з РФ, яка продає обладнання для АЕС. ЗМІ розкрили деталі

«Енергоатом» не дозволяє українським виробникам налагодити незалежне від Росії виробництво обладнання для АЕС

ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» уклав угоду з компанією «ISG Supply OÜ» (Естонія) про закупівлю запасних частин до дизелів для ремонту енергоблоку № 1 на 19,04 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Йдеться про поставку запчастин виробництва АО «Машиностроительная корпорация «Дизель-Энерго» (Росія) до двигунів 78Г дизель-генераторних установок АСД-5600.

Ці установки встановлювались на українських атомних електростанціях ще за часів СРСР у якості резервних електростанцій на випадок раптового знеструмлення. Їх виробником був ленінградський завод «Русский дизель». У 2001 році правонаступником цього заводу стало ЗАТ «ВО «Дизель-Енерго» (Росія). У 2015 році воно передало креслення до «МК «Дизель-Енерго», а у 2016 році – до ТОВ «Кінгісеппський машинобудівний завод» («КМЗ», Росія). Відтак історично запчастини для радянських генераторів везли з Росії. В останні роки завдяки рішення «Енергоатому», ДІЯРУ та СБУ поставки було організовано через підприємство «Дизель-енерго».

У межах останньої закупівлі стало відомо, що задля збереження монополії російського «Дизель-енерго» відповідні рішення прийняли РНБОУ та АМКУ. Також в АМКУ та «Енергоатомі» не враховують налагодження українського виробництва цих запчастин.

РНБОУ в березні 2021 року наклав санкції на конкурента «Дизель-Энерго» — ще один російське підприємство «Кінгісеппський машинобудівний завод». Причини накладення санкцій на цей завод, та ненакладення санкцій на «Дизель-енерго» невідомі. Хоча обидва підприємства однаково пов’язані з російським оборонним комплексом та виготовляють обладнання і для російської армії (дизель-генератори, запчастини для яких купує «Енергоатом», встановлені й на російських військових кораблях).

У свою чергу «Енергоатом» раніше відхилив «Кінгісепський завод», як постачальника «за неодноразові поставки неякісної продукції».

З огляду на це атомники вирішили, що «МК «Дизель-Енерго» є єдиним виробником і постачальником таких запчастин для АЕС України має бути лише естонська фірма «ISG Supply OÜ» – офіційний представник «Дизель-енерго».

Компанія «Inkla Trading & Engineering GmbH» (Австрія) не погодилась із монополією та поскаржилась на переговорну процедуру в АМКУ. За її словами, є ще чотири затверджені «Енергоатомом» українські виробники таких запчастин – ТОВ «НВП «Навігатор Л», ТДВ «Бориславський ЕЛМЗ», ТДВ «Бориславський завод «Рема» та ДП «Завод імені В.О.Малишева».

Відтак Адмінколегія (Буроменська, Тищик, Коноплянко) вирішила, що скаржник не довів порушення своїх прав, і не задовольнила його скаргу. Однак це рішення протирічить практиці Комітету.

Співзасновниця «Ліги антитрасту» Агія Загребельська підкреслила, що «Енергоатом» тривалий час за допомогою різних інструментів не допускав інших виробників на цей ринок. Та саме «Енергоатом» не дозволяє українським виробникам налагодити незалежне від Росії виробництво.

«Колегія системно визнавала дискримінацією такі дії держкомпанії. Але на допомогу прийшло РНБО та муки з намаганням зробити «хорошу міну при поганій грі» залишилися в минулому. Замість того, щоби виводити на ринок українських виробників та завантажувати нашу промисловість роботою, «Енергоатом» у співучасті з РНБО та АМКУ вже юридично підтвердив російського монополіста. Ще одна залежність нашої енергетики від держави-агресори законсервована. Хоча АМКУ мав можливість зайняти таку саму принципову позицію як і раніше. І не тільки в особі тендерної колегії, а і як конкурентне відомство змусити атомників «злізти з російської голки», – прокоментувала ситуацію Загребельська.

Джерело: Наші гроші