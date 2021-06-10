Поліцейським, які ловлять «злодіїв у законі», надали охорону – нардеп

Керівникам тих служб в поліції, які займалися і продовжують займатися боротьбою зі «злодіями в законі», виділена державна охорона

Сім’ям правоохоронців «реально надходить маса погроз»

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив в коментарі каналу «Дом», що у зв’язку з боротьбою із «злодіями в законі» правоохоронцям та їхнім родинам надходять погрози.

«Зараз керівникам тих служб в поліції, які займалися і продовжують займатися розробкою цього процесу (боротьбою зі «злодіями в законі», – ред.), виділена державна охорона, їх сім'ям загрожує небезпека. Реально надходить маса погроз», – сказав Монастирський.

За його словами, «завдяки ФСБ Росії багато «злодіїв у законі» спеціально закидалися, делегувалися в Україну, щоб дестабілізувати ситуацію».

«Сьогодні «злодії в законі» їдуть до інших країн, Туреччина – одна з найбільш популярних. Але буквально два роки тому найпопулярнішою країною Європи була Україна, куди їхали «злодії в законі», – сказав Монастирський.

Нагадаємо, кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «злодія в законі», набула чинності в Україні з червня 2020 року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 «злодіїв в законі» та 111 кримінальних авторитетів-іноземців.

Як повідомляв «Главком», 21 травня Печерський районний суд Києва відправив під варту двох «злодіїв в законі» «Лашу Свана» і «Умку». Обоє арештовані без права внесення застави. Їм інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі «злодія в законі» - ч. 3 ст. 255−1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Згодом Печерський районний суд Києва арештував майно, яким володіють «Умка» та його близькі родичі.

За даними МВС, підозрювані є вихідцями з «верхівки» злочинного світу й утворювали злочинні угруповання. Згадані люди контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

«Умка», коронований у 2014 році, та «Лаша Сван, «злодій в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

Під час обшуків у затриманих «злодіїв в законі» «Умки» і «Лаші Свана» було знайдено понад $3,2 млн так званого общаку. Крім грошей, поліцейські вилучили дорогі транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.