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    Поліцейським, які ловлять «злодіїв у законі», надали охорону – нардеп

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    Керівникам тих служб в поліції, які займалися і продовжують займатися боротьбою зі &laquo;злодіями в законі&raquo;, виділена державна охорона - Поліцейським, які ловлять «злодіїв у законі», надали охорону – нардеп
    Керівникам тих служб в поліції, які займалися і продовжують займатися боротьбою зі «злодіями в законі», виділена державна охорона
    Фото: Нацполіція

    Сім’ям правоохоронців «реально надходить маса погроз»

    Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив в коментарі каналу «Дом», що у зв’язку з боротьбою із «злодіями в законі» правоохоронцям та їхнім родинам надходять погрози.

    «Зараз керівникам тих служб в поліції, які займалися і продовжують займатися розробкою цього процесу (боротьбою зі «злодіями в законі», – ред.), виділена державна охорона, їх сім'ям загрожує небезпека. Реально надходить маса погроз», – сказав Монастирський.

    За його словами, «завдяки ФСБ Росії багато «злодіїв у законі» спеціально закидалися, делегувалися в Україну, щоб дестабілізувати ситуацію».

    «Сьогодні «злодії в законі» їдуть до інших країн, Туреччина – одна з найбільш популярних. Але буквально два роки тому найпопулярнішою країною Європи була Україна, куди їхали «злодії в законі», – сказав Монастирський.

    Нагадаємо, кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «злодія в законі», набула чинності в Україні з червня 2020 року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.

    14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 «злодіїв в законі» та 111 кримінальних авторитетів-іноземців.

    Як повідомляв «Главком», 21 травня Печерський районний суд Києва відправив під варту двох «злодіїв в законі» «Лашу Свана» і «Умку». Обоє арештовані без права внесення застави. Їм інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі «злодія в законі» - ч. 3 ст. 255−1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

    Згодом Печерський районний суд Києва арештував майно, яким володіють «Умка» та його близькі родичі.

    За даними МВС, підозрювані є вихідцями з «верхівки» злочинного світу й утворювали злочинні угруповання. Згадані люди контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

    «Умка», коронований у 2014 році, та «Лаша Сван, «злодій в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

    Під час обшуків у затриманих «злодіїв в законі» «Умки» і «Лаші Свана» було знайдено понад $3,2 млн так званого общаку. Крім грошей, поліцейські вилучили дорогі транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

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    Теги: Національна поліція України МВС злочинність Україна злочинець небезпека охорона
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    Поліцейським, які ловлять «злодіїв у законі», надали охорону – нардеп