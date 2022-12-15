Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США ввели нові санкції проти Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США ввели нові санкції проти Росії
США вводять санкції проти організацій, пов’язаних із сектором фінансових послуг РФ
фото: dw.com

Державний департамент США одночасно вносить до списку обмежень відомого російського олігарха Володимира Потаніна

Міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

«Сьогодні OFAC додає 18 організацій, пов’язаних із сектором фінансових послуг РФ до списку санкцій SDN», – зазначається в документі.

Крім того, Державний департамент США одночасно вносить до списку обмежень відомого російського олігарха Володимира Потаніна, мережу його організацій, а також понад 40 інших осіб, пов’язаних з урядом Російської Федерації.

Зокрема, до переліку обмежень Мінфіну США потрапили 17 дочірніх компаній російського ВТБ Банку – другого за масштабами банку в Росії, який перебуває під санкціями з лютого 2022 року. Ці фінансові компанії зареєстровані у самій РФ, Великій Британії й на Кіпрі.

Разом із запровадженням обмежень Держдепу проти одного з найбагатших росіян володимира потаніна OFAC включив до санкційного списку ПАТ «Росбанк» – комерційний банк, який відіграє роль ключової кредитної установи для російського уряду. Крім того, у чорному списку опинилася холдингова компанія «Інтеррос», напряму пов’язана з Потаніним, а також дружина та дорослі діти олігарха.

У окремий перелік потрапили призначенці окупаційної влади рф у Харківській, Херсонській й Донецькій областях України.

У Мінфіні США уточнили, що нинішній пакет санкцій введений у межах зусиль США щодо ізоляції росії від світової фінансової системи на тлі її агресії проти України. Очікується, що економіка рф суттєво скоротиться в нинішньому році та продовжить скорочуватися наступного. Крім того, втрачені інвестиції, експортний контроль та обмеження для реального економічного зростання РФ матимуть наслідки на роки вперед. Банківські санкції підривають зусилля РФ щодо імпортозаміщення, а також власне імпорт ключових компонентів. «Таким чином, Росії довелося збільшити залежність від своїх міжнародних резервів для підтримки оборонної промисловості й виробництва, а також пом’якшити вплив війни на громадськість», - зауважили в Мінфіні США.

Як повідомлялося, у Конгресі США стартує робота нової міжнародної європейсько-американської коаліції, яка буде працювати над посиленням санкцій проти найближчого оточення Володимира Путіна.

Нагадаємо, Канада поновила санкції щодо турбін для Nord Stream.

Читайте також: Ігри в ембарго. Росія зароблятиме на нафті попри санкції
Теги: росія США санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук заявив, що не бачить різниці між народами України та Росії
Ексфутболіст Тимощук та 55 росіян. Рада схвалила санкції проти спорсменів
13 грудня, 14:25
Санкції та фінансова допомога Україні: Зеленський поговорив із головою Євроради
Санкції та фінансова допомога Україні: Зеленський поговорив із головою Євроради
13 грудня, 15:21
Іран продовжує постачати зброю РФ
Європейський союз погодив нові санкції проти Ірану
12 грудня, 22:05

Економіка

США ввели нові санкції проти Росії
США ввели нові санкції проти Росії
Падіння ВВП та пошук «друзів». Путін зробив заяву про економічну війну
Падіння ВВП та пошук «друзів». Путін зробив заяву про економічну війну
Канада поновила санкції щодо турбін для Nord Stream
Канада поновила санкції щодо турбін для Nord Stream
Індія скуповує російську нафту за безцінь
Індія скуповує російську нафту за безцінь
Росіяни тоннами скуповують золото
Росіяни тоннами скуповують золото
Туреччина запроваджує податок для туристів
Туреччина запроваджує податок для туристів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
«Бавовна» в російському Курську: з'явились подробиці вибухів (відео)
12K
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го
9824
Лукашенко перебуває у страшній розтяжці
9053
У Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot
7548
США повідомили, чи закінчиться війна до кінця року

Новини

ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Вчора, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Вчора, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Вчора, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Вчора, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту