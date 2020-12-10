Робота Черкаської облради паралізована. На сесію прибув одіозний нардеп Яценко (фото)

З 55 депутатів, які прийшли на сесію, у залі зареєструвалося лише 9

Голова Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний зібрав депутатів на позачергову сесію для обрання керівних органів ─ заступників голови. Проте з 55 депутатів, які прийшли на сесію, у залі зареєструвалося лише 9. Про це повідомляє місцеве видання «Прочерк».

Зазначається, що голова облради зібрав керівників фракцій для обговорення.

«Сесія поки не розпочалася, але на неї вже приїхав нардеп від «За майбутнє» Антон Яценко. Врешті депутати зробили перерву на годину – до 11.30», ─ йдеться у повідомленні.

Одіозний народний депутат Антон Яценко, який сьогодні приїхав підтримати своїх однопартійців, до парламенту обирався від БЮТ та Партії регіонів, а в парламенті останнього скликання Яценко входив до складу групи мажоритарників «Відродження».

Діяльний нардеп розвів бурхливу діяльність на своєму окрузі. Причому веде її не тільки перед виборами. Яценко регулярно нагадує мешканцям Умані і району, який він міцний господарник.

Як повідомлялося, першим заступником голови Черкаської обласної ради обрано колишнього кремлівського політв’язня, журналіста Роман Сущенко, який на минулих виборах очолював список партії «Європейська Солідарність».

Також на попередній сесії кандидатами у заступники голови облради були представника БЮТ Михайло Мушієко і Володимир Доманського від ОПЗЖ, проте за них депутати так і не проголосували.

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