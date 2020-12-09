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    Економіка та фінанси

    У 2020 році дороги роблять по всій країні, а не в обраних областях, – нардеп Шуляк

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    За словами Шуляк, на зниження ціни вплинуло скорочення кількості неконкурентних торгів, проведених Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодором) - У 2020 році дороги роблять по всій країні, а не в обраних областях, – нардеп Шуляк
    За словами Шуляк, на зниження ціни вплинуло скорочення кількості неконкурентних торгів, проведених Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодором)

    В Луганській та Закарпатській областях ремонтували по 19-45 км в рік. Тепер ці області – в лідерах «Великого будівництва»

    Олена Шуляк, народний депутат і голова міжфракційного об'єднання «За Велике Будівництво» розповіла під час заходу «МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі» про кількість та вартість відремонтованих за рік доріг. Про це повідомляє РБК-Україна.

    «3 926,3 км доріг відремонтовано в 2020 році на загальну суму 81 млрд грн. Тоді як в 2019 році було відремонтовано лише 846,97 км автодоріг, на що було витрачено 25,1 млрд грн. Таким чином, середня вартість ремонту одного кілометра дороги в 2020 році була нижчою на 4,5 млн грн ніж у минулому році», - порівнює показники двох останніх років депутат.

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    У 2020 році дороги роблять по всій країні, а не в обраних областях, – нардеп Шуляк
    У 2020 році дороги роблять по всій країні, а не в обраних областях, – нардеп Шуляк

    За словами Шуляк, на зниження ціни вплинуло скорочення кількості неконкурентних торгів, проведених Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодором).

    «У 2020 році показник неконкурентних торгів зменшився до 4,6% від загальної кількості тендерів, тоді як в попередні кілька років він становив від 9,6% у 2017 році до 18% в 2019 році», – зазначила вона.

    Також народний депутат звернула увагу на те, що в цьому році завдяки національній програмі «Велике будівництво» дороги ремонтують і будують по всій території України, а не тільки в пріоритетних для влади регіонах.

    «Мене дуже вразила статистика по ремонтам доріг в регіонах в минулі роки. Так, скажімо, у Вінницькій області за 2017-2019 роки відремонтовано 274,8, тобто десь 100 км щорічно. Ми цей показник навіть поліпшили і відновили в 2020 році 104 км доріг у Вінницькій області», – сказала Олена Шуляк.

    У той же час, в Луганській та Закарпатській областях ремонтували по 19-45 км в рік. Тепер ці області - в лідерах «Великого будівництва».

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що в 2020 році Укравтодор побив абсолютний рекорд за кількістю і якістю відремонтованих доріг.

    Теги: дороги депутат будівництво Укравтодор
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