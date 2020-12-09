У 2020 році дороги роблять по всій країні, а не в обраних областях, – нардеп Шуляк

В Луганській та Закарпатській областях ремонтували по 19-45 км в рік. Тепер ці області – в лідерах «Великого будівництва»

Олена Шуляк, народний депутат і голова міжфракційного об'єднання «За Велике Будівництво» розповіла під час заходу «МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі» про кількість та вартість відремонтованих за рік доріг. Про це повідомляє РБК-Україна.

«3 926,3 км доріг відремонтовано в 2020 році на загальну суму 81 млрд грн. Тоді як в 2019 році було відремонтовано лише 846,97 км автодоріг, на що було витрачено 25,1 млрд грн. Таким чином, середня вартість ремонту одного кілометра дороги в 2020 році була нижчою на 4,5 млн грн ніж у минулому році», - порівнює показники двох останніх років депутат.

За словами Шуляк, на зниження ціни вплинуло скорочення кількості неконкурентних торгів, проведених Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодором).

«У 2020 році показник неконкурентних торгів зменшився до 4,6% від загальної кількості тендерів, тоді як в попередні кілька років він становив від 9,6% у 2017 році до 18% в 2019 році», – зазначила вона.

Також народний депутат звернула увагу на те, що в цьому році завдяки національній програмі «Велике будівництво» дороги ремонтують і будують по всій території України, а не тільки в пріоритетних для влади регіонах.

«Мене дуже вразила статистика по ремонтам доріг в регіонах в минулі роки. Так, скажімо, у Вінницькій області за 2017-2019 роки відремонтовано 274,8, тобто десь 100 км щорічно. Ми цей показник навіть поліпшили і відновили в 2020 році 104 км доріг у Вінницькій області», – сказала Олена Шуляк.

У той же час, в Луганській та Закарпатській областях ремонтували по 19-45 км в рік. Тепер ці області - в лідерах «Великого будівництва».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в 2020 році Укравтодор побив абсолютний рекорд за кількістю і якістю відремонтованих доріг.