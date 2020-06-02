Роботу Нацагенства щодо якості вищої освіти блокують після заяв про плагіат Портнова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше Комітет із питань етики Нацагентства виявив академічний плагіат у докторській дисертації Андрія Портнова

Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти заявляє про спроби заблокувати його діяльність

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти заявляє про спроби заблокувати його діяльність. У заяві, опублікованій на сайті відомства, згадуються рішення Агентства та підпорядкованого йому комітету щодо виявленого плагіату в наукових працях, зокрема, юриста, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова та декана юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Івана Гриценка.

«Від початку роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в лютому 2019 року не припиняються спроби заблокувати його діяльність чи оскаржити прийняття якихось рішень. Так, у своєму позові Сергій Бондарчук поставив під сумнів правомірність проведення першого засідання Агентства, обрання голови і заступників. Слід відзначити, що згадані рішення Агентства не зачіпають будь-які права та інтереси самого Бондарчука», – зазначено в заяві на сайті Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Позов, про який йдеться, був поданий колишнім співробітником секретаріату Нацагентства на початку 2019 року.

«Нещодавно Володимир Мішалов, Андрій Портнов та Іван Гриценко висловили свою незгоду з рішеннями Агентства та Комітету з питань етики стосовно ідентифікації текстових збігів, що мають ознаки плагіату, в їхніх наукових працях», – додається у заяві НАЗЯВО.

Зокрема, у березні цього року Комітет із питань етики Нацагентства виявив академічний плагіат у докторській дисертації Андрія Портнова. Сам Портнов тоді заявив, що рішення комітету є «помилковим і не відповідає дійсності».

Пізніше, у травні, той же комітет виявив «наявність порушень академічної доброчесності» у наукових роботах декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Івана Гриценка. Також у травні стало відомо, що Портнова можуть позбавити наукового ступеня через плагіат.

Водночас у Нацагентстві підкреслюють: «Минуло тижня суддя Окружного адміністративного суду міста Києва несподівано, без жодного судового засідання протягом півтора року та без оповіщення Агентства задовольнила позов Сергія Бондарчука. Принаймні такий висновок можна зробити з активного обговорення в пресі ще не опублікованого судового рішення».

Сергій Бондарчук наразі публічно не коментував заяву НАЗЯВО.

Запит до Нацагентства із питань забезпечення якості вищої освіти з проханням розглянути питання щодо наявності текстових запозичень (академічного плагіату) в докторській дисертації Портнова Радіо Свобода надіслало в листопаді минулого року.

Водночас Нацагентство не зможе позбавити наукового ступеня Портнова, поки Кабінет міністрів не затвердить «Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня».

Нині «Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня» перебуває на погодженні в Міністерстві освіти і науки.

У червні 2019 стало відомо, що Андрій Портнов знову працюватиме на кафедрі конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Шевченка. Андрій Портнов вже працював там з 2009-го по 2014 рік.

Після протестів студентів цього вищого навчального закладу керівництво КНУ скасувало наказ щодо призначення Андрія Портнова професором кафедри конституційного права юридичного факультету.

Деканом цього факультету з 2008 року є Іван Гриценко.