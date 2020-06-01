Міністерка освіти відповіла, чи отримають вчителі надбавки за карантин



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Очільниця Міністерства освіти Любомира Мандзій: в бюджеті не передбачено встановлення додаткових виплат для вчителів

Всі педагоги та учні під час карантину докладали максимум зусиль для того, щоб адаптуватися до нових умов, зазначила глава Міносвіти

Вчителям не передбачені додаткові доплати за карантин. Про це 31 травня заявила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє «Перший діловий».

«Всі педагоги та учні під час карантину безперечно докладали максимум зусиль для того, щоб адаптуватися до нових умов. Вони швидко опанували такі нові інструменти, як дистанційні технології, освоїли і виконували програми... В бюджеті 2020 року не передбачено встановлення додаткових виплат для вчителів», - зазначила Мандзій.

Натомість вона висловила подяку всім вчителям за роботу і готовність швидко вчитися і запевнила, що міністерство працює над новою концепцією оплати праці педагогічних працівників.

Нагадаємо, за час карантину столичні освітяни отримали і зарплатню, і надбавки

Раніше у Мінфіні заявили, що в Україні необхідно переглянути умови оплати праці педагогічних працівників, зарплату яких складають посадовий оклад та численна кількість доплат і надбавок.

Також повідомлялося, що вчителі не отримають обіцяної Міносвіти доплати у 21 тисячу гривень.

До слова, раніше т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій сказала, що в Україні з вересня у школах учні будуть опановувати той матеріал, який припав на період карантину.