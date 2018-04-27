Родичі політв’язнів просять Порошенка включити затриману на Чонгарі Одновол до списків на обмін

25 квітня очільницю всеросійського громадського руху «Волонтеры победы» Олену Одновол взято під варту

Родичі українських політв'язнів, утримуваних в російських тюрмах, написали листа до президента Петра Порошенка з проханням включити до списків на обмін затриману нещодавно на адмінкордоні з окупованим Кримом Олену Одновол, яку підозрюють у держзраді. Одновол підозрюється у скоєнні злочину за ознаками ч. 1 ст. 111 Кримінального



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Олена Одновол

25 квітня очільницю всеросійського громадського руху «Волонтеры победы» Олену Одновол взято під варту

Родичі українських політв'язнів, утримуваних в російських тюрмах, написали листа до президента Петра Порошенка з проханням включити до списків на обмін затриману нещодавно на адмінкордоні з окупованим Кримом Олену Одновол, яку підозрюють у держзраді.





Одновол підозрюється у скоєнні злочину за ознаками ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України – вчинення державної зради. В суді повідомили, що очільниця всеросійського громадського руху «Волонтеры победы» займалася агітацією та збором підписів в Криму на підтримку Володимира Путіна на виборах президента Російської Федерації.

Як повідомляв «Главком», 23 квітня на КПВВ «Чонгар» в рамках кримінального провадження за фактом вчинення державної зради, затримано громадянку України, яка діючи в інтересах Російської Федерації, а також неурядової всеросійської громадської організації «Волонтеры Победы», будучи довіреною особою кандидата в президенти РФ Володимира Путіна, незаконно організувала та проводила на тимчасово окупованій території Криму збір підписів на підтримку висунення Путіна кандидатом на пост президента РФ. Затриману кримчанку звати Олена Одновол, вона 1981 року народження. Жінка постійно проживає в місті Саки, захоплюється велоспортом.

Із незаконно анексованого півострова на материк вона їхала на хрестини. При собі Одновол мала тільки українські документи. Жінка завбачливо не взяла з собою ні свій російський паспорт, ні навіть мобільний телефон – очевидно, думала, що так її не ідентифікують.

25 квітня очільницю всеросійського громадського руху «Волонтеры победы» Олену Одновол взято під варту. «Ухвалою суду від 25 квітня клопотання слідчого було задоволено та застосовано щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21 червня», - заявили у суді.



