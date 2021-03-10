Родина Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку – мер Тернополя відповів послу Ізраїлю

Представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям

Міський голова Тернополя Сергій Надал вважає, що посол Ізраїлю в Україні, незадоволений присвоєнням імені Романа Шухевича тернопільському стадіону, став заручником «радянської історіографії». Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Українська Повстанська Армія та її головнокомандувач Роман Шухевич воювали не лише за свободу українського народу, а й за свободу інших поневолених та пригноблених народів нацистським та комуністичним режимами. І євреї тих часів це добре розуміли. Тому приєднувалися до УПА, допомагали та підтримували повстанців», – наголосив Надал.

Він зазначив, що з вересня 1942 року до лютого 1943-го родина Шухевича переховувала у своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг.

«Роман Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг із виготовленням для дівчинки нових документів на ім’я українки Ірини Василівни Рижко. Після арешту дружини Романа Наталії Шухевич в 1943 році Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок у Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова. Там Ірина й перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію й Голокост», – розповів Надал.

Загалом, за даними Гестапо, представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи.

«Радянську пропаганду взяла на озброєння сучасна Росія. Відкриті архіви КДБ УРСР переконають пана посла в моїй правоті. Він, як і багато інших, відкриє для себе чимало нового про діяльність Романа Шухевича та Української Повстанської Армії. Ми можемо дискутувати, але рішення міської ради Тернополя про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича не буде скасовано. Кожна країна шанує своїх героїв. Без цього нація не має майбутнього», – додав Надал.

Нагадаємо, Тернопільська міська рада перейменувала місцевий стадіон на Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив це рішення.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на висловлювання посла Ізраїлю про стадіон Шухевича. Український політик пояснив, чому посол Ізраїлю не має права забороняти українського героя.