Стадіону Тернополя присвоїли ім’я Шухевича. Посол Ізраїлю вимагає негайно скасувати рішення

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

«Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича й вимагаємо негайного скасування цього рішення», – написав посол у Twitter у вівторок.

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl