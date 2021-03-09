Стадіону Тернополя присвоїли ім’я Шухевича. Посол Ізраїлю вимагає негайно скасувати рішення
Роман Шухевич – український політичний і державний діяч
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.
«Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича й вимагаємо негайного скасування цього рішення», – написав посол у Twitter у вівторок.
We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl— Joel Lion (@ambassadorlion) March 9, 2021
Нагадаємо, Тернопільська міська рада перейменувала місцевий стадіон на Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича.
Роман Шухевич – український політичний і державний діяч, військовий. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова секретаріату Української головної визвольної ради.
У 2007 році на той час президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв Шухевичу звання Героя України з удостоєнням ордена Держави.