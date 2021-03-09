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    Стадіону Тернополя присвоїли ім’я Шухевича. Посол Ізраїлю вимагає негайно скасувати рішення

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    Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича - Стадіону Тернополя присвоїли ім’я Шухевича. Посол Ізраїлю вимагає негайно скасувати рішення
    Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича
    Фото з відкритих джерел

    Роман Шухевич – український політичний і державний діяч

    Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

    «Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича й вимагаємо негайного скасування цього рішення», – написав посол у Twitter у вівторок.

    Нагадаємо, Тернопільська міська рада перейменувала місцевий стадіон на Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича.

    Роман Шухевич – український політичний і державний діяч, військовий. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова секретаріату Української головної визвольної ради.

    У 2007 році на той час президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв Шухевичу звання Героя України з удостоєнням ордена Держави.

    Теги: Ізраїль ОУН-УПА посол Тернопіль Twitter стадіон
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