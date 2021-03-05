Центральний стадіон Тернополя носитиме ім’я Романа Шухевича
Сьогодні 71 річниця з дня вбивства головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича
Тернопільська міська рада перейменувала місцевий стадіон на Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича.
Відповідне рішення було ухвалено одностайно у п’ятницю, 5 березня.
Саме в цей день відзначаються 71-і роковини з дня смерті головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.
«У цей знаменний день ми вшановуємо пам’ять Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Дуже символічним є те, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назви Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича», – сказав міський голова Сергій Надал.