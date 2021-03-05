Центральний стадіон Тернополя носитиме ім’я Романа Шухевича

Сьогодні 71 річниця з дня вбивства головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича

Тернопільська міська рада перейменувала місцевий стадіон на Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича.

Відповідне рішення було ухвалено одностайно у п’ятницю, 5 березня.

Саме в цей день відзначаються 71-і роковини з дня смерті головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

«У цей знаменний день ми вшановуємо пам’ять Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Дуже символічним є те, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назви Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича», – сказав міський голова Сергій Надал.

Довідка: Роман Шухевич – український політичний і державний діяч, військовий. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів.

Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова секретаріату Української головної визвольної ради.

У 2007 році на той час президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв Шухевичу звання Героя України з удостоєнням ордена Держави.