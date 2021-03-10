Український політик пояснив, чому посол Ізраїлю не має права забороняти Шухевича

У Тель-Авіві є шосе Менахема Бегіна, а в Києві є проспект Романа Шухевича – Іллєнко

Посол Ізраїлю заявив, що він проти того, щоби стадіон у Тернополі назвали іменем Романа Шухевича. Посол іноземної держави не має вказувати українцям, кого в себе вдома вважати героями. Про це розповів заступник голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода», колишній народний депутат Андрій Іллєнко.

Іллєнко нагадав, що шосе в Тель-Авіві назване іменем політичного діяча Менахема Бегіна. Британська адміністрація Палестини вважає його особливо небезпечним злочинцем, керівником жорсткого терористичного угрупування, яке організувало десятки терактів.

«Угрупування вбивало солдат британської армії під час Другої світової війни, у той час, коли ця армія воювала з гітлерівською Німеччиною. Араби теж були дуже злі на Бегіна. Не важко зрозуміти, що причина полягала в трохи різних поглядах на те, держава якого народу має існувати в Палестині. Встиг Бегін повоювати проти німців і посидіти в совєцькому концтаборі як «британський шпигун», – розповів Іллєнко.

Він підкреслив, що Менахем Бегін мав єдину мету в житті – створення незалежного Ізраїлю та боровся за здійснення цієї мети всіма можливими методами.

«Боротьба виявилась успішною і Бегін став прем’єр-міністром Ізраїлю. Навіть отримав Нобелівську премію миру. А зараз у Тель-Авіві є шосе Менахема Бегіна. Роман Шухевич теж боровся проти всіх окупантів України всіма можливими методами. Він теж мав головну мету свого життя – створення незалежної України. Окупанти та їх нащадки досі вважають його «терористом», – написав Іллєнко.

За його словами, Шухевич цілком міг стати прем’єр-міністром незалежної України чи, навіть, Нобелівським лауреатом.

«Так само, як давно є шосе Менахема Бегіна в Тель-Авіві, є і проспект Романа Шухевича в Києві. І стадіон у Тернополі віднедавна. Бо є незалежна Україна, за яку боровся й за яку загинув Шухевич. І є право кожного народу шанувати своїх героїв», – написав Іллєнко.

Нагадаємо, Тернопільська міська рада перейменувала місцевий стадіон на Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив це рішення. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на висловлювання посла Ізраїлю про стадіон Шухевича.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон вже не вперше засуджує українських діячів. У січні 2021 року він назвав лідера націоналістів Степана Бандеру «спільником нацистів».

У грудні 2020 року разом з послом Польщі Джоель Ліон висловив думку, що представники української влади «досі відзначають історичні події та їхні постаті, які потрібно раз і назавжди засудити». У відповідь посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко заявив, що така дискусія про внутрішні українські питання – контрпродуктивна.