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    МЗС відреагував на висловлювання посла Ізраїлю про стадіон Шухевича

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    Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон вже не вперше засуджує українських діячів - МЗС відреагував на висловлювання посла Ізраїлю про стадіон Шухевича
    Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон вже не вперше засуджує українських діячів
    Фото з відкритих джерел

    Дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки – наголосив речник МЗС України

    У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи висловлювання посла Ізраїлю в Україні про присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича, назвали одним з пріоритетів державної політики України збереження національної пам’яті.

    «Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки», – повідомив у твітері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, прикріпивши до свого допису фрагмент заяви посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона.

    Джоель Ліон напередодні заявив, що Ізраїль «рішуче засуджує» рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я Романа Шухевича – головнокомандувача Української повстанської армії в 1943–1950 роках. Посол Ізраїлю в Україні назвав Шухевича «сумнозвісним гауптманом СС», зажадавши «негайного скасування» рішення щодо назви стадіону.

    Міська рада Тернополя перейменувала стадіон 5 березня – у день смерті Романа Шухевича. Це рішення місцеві депутати ухвалили одноголосно.

    «Головнокомандувач УПА був не лише зразковим командиром, а й добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту», – наголосив міський голова Тернополя Сергій Надал, мотивуючи перейменування арени.

    Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон вже не вперше засуджує українських діячів. У січні 2021 року він назвав лідера націоналістів Степана Бандеру «спільником нацистів».

    У грудні 2020 року разом з послом Польщі Джоель Ліон висловив думку, що представники української влади «досі відзначають історичні події та їхні постаті, які потрібно раз і назавжди засудити». У відповідь посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко заявив, що така дискусія про внутрішні українські питання – контрпродуктивна.

    Теги: МЗС дипломатія Ізраїль Тернопіль стадіон
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