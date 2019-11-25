На Київщині рятувальники визволили лебедів із крижаної пастки (фото, відео)
До рятувальників і волонтерів надходять заявки щодо порятку птахів
У Київській області рятувальники визволили 15 лебедів, що примерзли до криги.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Так, 24 листопада о 9:00 до оперативно-диспетчерської служби Кагарлицького району надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку лебеді вмерзли у воду.
На місце події було направлено черговий караул 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик.
По прибуттю рятувальники виявили 15 лебедів, вмерзлих в кригу. Щоб визволити птахів, було прорубано близько 200 м льоду.
Крім того, 24 листопада в селі Перегонівка біля Обухова і в селі Соколівка поблизу Білої Церкви волонтери Команди порятунку тварин врятували двох поранених лебедів. Про це повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.
Як зазначили волонтери, уже кілька днів тримається морозна погода, і до Команди порятунку тварин цілими днями надходять заявки з порятунку лебедів.