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    Новини

    На Київщині рятувальники визволили лебедів із крижаної пастки (фото, відео)

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    Лебеді примерзли до криги - На Київщині рятувальники визволили лебедів із крижаної пастки (фото, відео)
    Лебеді примерзли до криги
    Фото: ДСНС

    До рятувальників і волонтерів надходять заявки щодо порятку птахів

    У Київській області рятувальники визволили 15 лебедів, що примерзли до криги.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Так, 24 листопада о 9:00 до оперативно-диспетчерської служби Кагарлицького району надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку лебеді вмерзли у воду.

    На місце події було направлено черговий караул 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик.

    По прибуттю рятувальники виявили 15 лебедів, вмерзлих в кригу. Щоб визволити птахів, було прорубано близько 200 м льоду.

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    На Київщині рятувальники визволили лебедів із крижаної пастки (фото, відео)
    На Київщині рятувальники визволили лебедів із крижаної пастки (фото, відео)

    Крім того, 24 листопада в селі Перегонівка біля Обухова і в селі Соколівка поблизу Білої Церкви волонтери Команди порятунку тварин врятували двох поранених лебедів. Про це повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

    Як зазначили волонтери, уже кілька днів тримається морозна погода, і до Команди порятунку тварин цілими днями надходять заявки з порятунку лебедів.

    прогноз погоди ДСНС Київщина рятувальники птахи
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