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Рашисти намагаються «сховати» мости на окупованих територіях – британська розвідка

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 09:56 glavcom.ua
Рашисти намагаються «сховати» мости на окупованих територіях – британська розвідка
Окупанти щосили намагаються захиститися від ударів ЗСУ по шляхопроводах і залізниці 
Генштаб

Росія відчуває загрозу через збільшення радіусу дії та точності систем, якими Україна б'є по військових й інфраструктурних об'єктах на окупованих територіях

Ракетно-артилерійські підрозділи України продовжують обстрілювати опорні пункти російських військ, скупчення особового складу, бази матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів. Про це йдеться в розвідці Великої Британії.

«Дуже ймовірно. що це вплине на матеріально-технічне забезпечення російської армії та тиснутиме на елементи бойової підтримки російської армії», – кажуть у міноборони Британії.

Зазначається, що російські війська, майже напевно, розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту та поблизу нещодавно пошкодженого залізничного мосту, обидва з яких перетинають річку Дніпро в Херсоні, на півдні України. Радарні відбивачі, ймовірно, використовуються, щоб приховати міст від радіолокаційних зображень із синтетичною апертурою та можливого обладнання для наведення ракет.

«Це підкреслює загрозу, яку відчуває Росія через збільшення радіусу дії та точності систем, що постачаються із Заходу», – йдеться в повідомленні. 

Також зазначається, що успішне розблокування одеського порту і прибуття першого судна з українським зерном до протоки Босфор призведе до більш частого транзиту в обох напрямках. 

Утім, як вказується, ліквідація наслідків морської блокаду, яку спричинила РФ від лютого 2022 року, залишатиметься логістичним викликом. 

Нагадаємо, вкрай малоймовірно, що залізничне сполучення, що з'єднує Херсон з Кримом, залишиться в робочому стані після того, як ЗСУ завдали удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України.

Як відомо, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.

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Теги: розвідка окупанти ЗСУ

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