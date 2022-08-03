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Залізничне сполучення окупованих Херсона та Криму, імовірно, зруйноване – британська розвідка 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 08:48 glavcom.ua
Залізничне сполучення окупованих Херсона та Криму, імовірно, зруйноване – британська розвідка 
Удар ЗСУ перервав поставки з Криму 
фото з відкритих джерел

Наші бійці завдали удару по російському ешелону з боєприпасами  

Днями ЗСУ завдали удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України. Вкрай малоймовірно, що залізничне сполучення, що з'єднує Херсон з Кримом, залишиться в робочому стані. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

«Російські сили, швидше за все, відремонтують залізничну гілку протягом декількох днів, хоча вона залишиться вразливою для російських сил і їх шляхи постачання з Криму в Херсон», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія просуває нещодавно створену поромну переправу замість пошкодженого Антонівського мосту через річку Дніпро в Херсоні для використання в цивільних цілях. Однак російські збройні сили майже напевно будуть використовувати її для перекидання військ і матеріально-технічного постачання.

«Ймовірно, ми побачимо зростання числа цивільних осіб, які намагаються покинути Херсон і його околиці, оскільки бойові дії тривають, а нестача продовольства посилюється. Це створить навантаження на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до реалізації заходів з контролю за рухом», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі є черговою невдачею Чорноморського флоту в п'ятимісячній війні проти України. За даними британської розвідки, флот РФ вже не здатний проводити паради. 

Також авіація ЗСУ за добу завдала три удари по опорних пунктах ворога на півдні.

Тим часом триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. 

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Теги: ЗСУ Херсон Крим

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