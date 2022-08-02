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Представник розвідки розповів про роботу українських агентів у Росії

Надія Клочко
Сьогодні, 14:41 glavcom.ua
Представник розвідки розповів про роботу українських агентів у Росії
Українським агентам працювати у Росії досить легко
фото з відкритих джерел

Деякі з українських агентів у Росії зробили там дуже хорошу державну кар'єру

В тилу ворога діє розгалужена українська агентурна мережа. Про це заступник голови Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майор військової розвідки Вадим Скібіцький розповів виданню The Telegraph.

За словами Скібіцького, ще у 2015 році перед його відділом було поставлено завдання проникнути до центрів ухвалення рішень РФ, і це завдання було виконане: тепер у тилу ворога діє українська агентурна мережа.

Заступник голови ГУР зазначив, що українцям «дуже легко» працювати з противником. Скібіцький зауважив, що в українців та росіян «була одна і та ж мова, один і той же зовнішній вигляд і донедавна один і той же менталітет, і раніше ми були однією країною».

«Багато українців жили чи живуть у Росії... І зробили там дуже хорошу державну кар'єру. У Росії багато українців на керівних посадах», – сказав представник ГУР.

Скібіцький додав, що українська агентура у РФ має сильне прикриття, «оскільки там ведеться дуже інтенсивна контррозвідувальна робота».

Саме розвідники в тилу ворога, як розповів представник ГУР, повідомили Київ, що тотальне вторгнення спочатку планувалося на 15 лютого, а наказ перенести його на 24 лютого виходив особисто від російського диктатора Володимира Путіна, який хотів, щоб це збіглося з датою вторгнення РФ у Крим у 2014 році.

Заступник голови ГУР також зазначив, що агентурна мережа України в Росії «однозначно має попит» у США та Великій Британії, «бо ми говоримо не просто про ситуацію в Україні, а про безпеку Європи та східного флангу НАТО загалом».

Водночас, попри різні невдачі армії Росії та потужний спротив сил оборони України, агентура у Москві не повідомляє про зниження апетитів Кремля. За словами Скібіцького, головна стратегічна мета Путіна залишається незмінною – «повне знищення України як держави».

«Він навряд чи зупиниться, він не має місця для маневру. Він розуміє, що спротив України залишиться дуже сильним, тому знищує всі перешкоди на шляху до цієї стратегічної мети», – пояснив генерал-майор.

Як раніше повідомлялося, в окупованому Криму партизанський рух поширює проукраїнські листівки і обіцяє ворогам помсту. Також раніше в окупованому Криму з'явилися оголошення з пошуку за винагороду командира окремого дивізіону підводних човнів флоту РФ Анатолія Варочкіна, який керував запуском крилатих ракет по Вінниці 14 липня. 

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Теги: Україна війна росія розвідка

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