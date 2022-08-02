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Окупований Крим готується до повернення під контроль України – розвідка

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 11:46 glavcom.ua
Окупований Крим готується до повернення під контроль України – розвідка
На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів
Фото: unian.net

На півострові активізувалися партизани та рух проти окупантів

У тимчасово окупованому Криму люди готуються до повернення під контроль України. Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

На півострові загарбники посилюють систему ППО.

«Зараз йде перегрупування – ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському на Запорізькому напрямках. В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України. Крім того, на півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони. На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися», – зазначив Вадим Скібіцький.

Як раніше повідомлялося, в окупованому Криму партизанський рух поширює проукраїнські листівки і обіцяє ворогам помсту. Нагадаємо, раніше в окупованому Криму з'явилися оголошення з пошуку за винагороду командира окремого дивізіону підводних човнів флоту РФ Анатолія Варочкіна, який керував запуском крилатих ракет по Вінниці 14 липня. 

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Теги: окупація Крим розвідка війна

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